von Jennifer Moog

Ab dem 1. Februar gilt die blaue Vignette aus 2019 nicht mehr. Wer dann ohne Vignette auf einer Schweizer Nationalstraße erwischt wird, muss mit einer Geldbuße rechnen. Außerdem wurden zum 1. Januar 2020 kantonale Autobahnen, die bisher von der Vignettenpflicht ausgenommen waren, zu Nationalstraßen. Und somit wurden auch sie mautpflichtig. Welche Straßen in unserer Nachbarschaft betroffen sind und was es in diesem Jahr zu beachten gilt? Hier die Übersicht:

Wie viel kostet eine Vignette?

Seit 1985 benötigen Autofahrer in der Schweiz, um das nationale Straßennetz nutzen zu können, eine Vignette. Seit 1995 kostet sie 40 Franken. In Deutschland sind es 38 Euro. Tages- oder Wochenvignetten gibt es in der Schweiz nicht. Gültig ist eine Vignette immer für rund ein Jahr. Nämlich vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres. Die Vignette aus dem Jahr 2019 verliert also am 1. Februar ihre Gültigkeit. Seit dem 1. Dezember ist auch die Vignette für 2020 gültig.

Wo bekomme ich die Vignette?



Dass man im Ausland die Klebevignette kaufen kann, soll sich jedoch künftig ändern. Geplant ist, dass Vignetten ab 2022 im Ausland nur noch in elektronischer Form erworben werden können. Die Vignette kann sowohl im Schweizer Inland als auch im Ausland erworben werden. Für den Verkauf in der Schweiz sind die einzelnen Kantone selbst verantwortlich. Meistens gibt es sie bei Poststellen, Tankstellen, Werkstätten, den Geschäftsstellen des Touring Clubs Schweiz (TCS), bei den jeweiligen Straßenverkehrsämtern und bei den Zollämtern. Im Ausland gibt es sie an vielen grenznahen Tankstellen oder Kiosken sowie bei den meisten Automobilclubs. Auch im Internet können Autofahrer die Vignette kaufen . Dafür gibt es offizielle Vertriebspartner, die in ihren Onlineshops Vignetten anbieten dürfen.Dass man im Ausland die Klebevignette kaufen kann, soll sich jedoch künftig ändern. Geplant ist, dass Vignetten ab 2022 im Ausland nur noch in elektronischer Form erworben werden können.

Diese Straßen sind ab 2020 in der Nachbarschaft neu vignettenpflichtig

Zum 1. Januar 2020 hat der Bund einige bisher kantonale Straßen übernommen. Diese bisher kostenfreien Straßen werden als Nationalstraßen vignettenpflichtig. Auch im grenznahen Gebiet betrifft das einige Straßenabschnitte:

Der Streckenabschnitt der Nationalstraße 22 zwischen Pratteln, dem Liestal und Sissach im Kanton Basel Landschaft kommt neu in das Nationalstraßennetz hinzu. Außerdem müssen Autofahrer im Kanton Aargau aufpassen: Auch der Abschnitt der Straße H5 zwischen Aarau, Rohr und Aarau Ost ist jetzt vignettenpflichtig. Genauso wie die Straße 18 zwischen Delémont Est, Hagnau und Muttenz, die vom Kanton Basel Landschaft in den Kanton Jura führt.

Kuriose Schweiz Kuriose Schweiz: Die Vignette fürs Fahrrad – Requiem auf ein Symbol eidgenössischen Eigensinns Das könnte Sie auch interessieren

Auch aufpassen müssen Autofahrer in den Kantonen Zürich und Schaffhausen. Die Nationalstraße 15 zwischen Brüttisellen und Uster (Ost) ist nun vignettenpflichtig. Der Streckenabschnitt zwischen Uster (Ost) und Rüti bleibt von der Vignettenpflicht befreit. Von Rüti weiter nach Rapperswil, Schmerikon und Reichenburg gilt aber wieder die Vignettenpflicht. Eine Vignette brauchen Autofahrer auch auf der Nationalstraße 4 (bisher H15) zwischen dem Grenzübergang bei Thayngen und Schaffhausen. Die Strecke zwischen Schaffhausen und Bargen allerdings geht an den Kanton zurück und verliert damit ihre Vignettenpflicht.

Weitere Informationen vom Schweizer Bundesamt für Strassen ASTRA gibt es hier

Wie erkenne ich, dass eine Straße vignettenpflichtig ist? Vignettenpflichtig sind in der Schweiz alle Nationalstraßen der Klasse 2. Diese erkennt man an grünen Hinweistafeln, auf denen ein Auto oder eine Brücke abgebildet sind. Findet man das Schild vor dem Eingang einer Straße, heißt das, dass diese Straße nur mit einer Vignette befahren werden darf. Wie bringe ich die Vignette richtig am Auto an? Die Vignette muss direkt an der Innenscheibe des Autos angeklebt werden. Wird sie nicht direkt am Auto befestigt, sondern beispielsweise mithilfe eines Klebestreifens, droht eine Strafe. Die Position ist dabei egal. Wichtig ist nur, dass die Vignette von außen gut sichtbar ist und sich nicht im Sichtfeld des Fahrers befindet. Darf man alte Vignetten an der Scheibe kleben lassen? Prinzipiell ja, aber auch hier gilt, dass das Sichtfeld des Fahrers frei sein muss. „Der Blick nach vorne darf dadurch nicht eingeschränkt werden“, so Beat Rohner, Fachspezialist von der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV in Bern. „Man sollte vielleicht nicht alle Vignetten seit 1985 an der Scheibe kleben haben“, so Rohner weiter. Gegen ein bis zwei alte Vignetten an der Autoscheibe spräche aber nichts.

Prinzipiell ist es nicht verboten alte Vignetten auf der Autoscheibe kleben zu lassen. Die Sicht darf dadurch allerdings nicht beschränkt werden. | Bild: Jennifer Moog

Was ist, wenn die Vignette fehlt?

Wird ein Autofahrer ohne Vignette in der Schweiz auf einer vignettenpflichtigen Nationalstraße erwischt, droht ein Bußgeld von 200 Franken. Bereits gebrauchte Vignetten dürfen nicht an einem anderen Auto wieder angebracht werden. Wird die Vignette manipuliert, droht sogar ein Bußgeld von 500 Franken, so Rohner. Hinzu kommt eine Anzeige wegen der Fälschung eines amtlichen Wertzeichens.

Gibt es schon eine elektronische Vignette?

Bereits 2013 hatte es einen Vorstoß gegeben, den Preis für die Vignette auf 100 Franken zu steigern. Dies ist aber bisher am Widerstand der Schweizer Bevölkerung gescheitert. Auch für die Einführung der elektronischen Vignette gab es Widerstand vom Bundesrat. Dennoch soll für 2022 ein neuer Vorstoß gewagt werden. „Eine entsprechende Vorlage zur Einführung einer elektronischen Vignette wird derzeit im Parlament behandelt“, so Beat Rohner. Dennoch sieht es die Vorlage vor, die elektronische Variante vorerst auf freiwilliger Basis einzuführen und die Klebevignette nicht abzuschaffen. Im Ausland soll die Vignette allerdings dann nur noch in elektronischer Form verfügbar sein.