von Jennifer Moog

Roland Sigg hat vor dem Waldshuter Landgericht erfolgreich gegen den Weltkonzern Volkswagen geklagt. Da in seinem VW Tiguan Schummel-Software verbaut gewesen war, hätte er aus eigener Tasche einen neuen Filter zahlen müssen. Das sah der Jestetter nicht ein, ging vor Gericht – und bekam Recht.

Jestetten Schummel-Software im Tiguan: Ein Autobesitzer aus Jestetten klagt erfolgreich gegen den Weltkonzern Volkswagen Das könnte Sie auch interessieren

Noch bevor der neugewählte Stadtrat Armin Reiniger in Wehr vereidigt werden konnte, sah sich der 20-Jährige bereits mit einer Strafanzeige konfrontiert. Der Vorwurf: Hitlergruß und Beleidigung. Alles zu diesem Fall lesen Sie hier:

Wehr Ermittlungen gegen Neu-Stadtrat Armin Reiniger: Vorwurf lautet auf Hitlergruß und Beleidigung Das könnte Sie auch interessieren

Immer wieder versuchen Betrüger mit unterschiedlichen Maschen an unsere Daten heranzukommen. Auch bei uns in der Region gibt es immer wieder Fälle. Was man auf keinen Fall tun sollte und welche Masche besonders häufig angewandt wird – wir haben mit der Polizei und Betroffenen gesprochen:

Hochrhein Betrugsmaschen am Hochrhein nehmen zu: So können Sie sich vor Abzocke schützen Das könnte Sie auch interessieren

Im Juni wurden die Schweizer Sender, die bis dahin noch über das DVB-T Signal verbreitet werden, eingestellt. Für die Menschen in der Region heißt das, es gibt kein SRF 1 und 2 mehr. Andere Sender, darauf machte das Schweizer Bundesamt für Kommunikation aufmerksam, können aber weiterhin ohne Verschlüsselung in Deutschland empfangen werden. Welche das sind und was die Abschaltung der beiden Sender SRF1 und 2 bedeutet, hat unsere Leser besonders interessiert. (Übrigens: Alles darüber, wie sich das Thema 2020 weiterentwickeln kann, erfahren Sie hier.)

Waldshut-Tiengen Abschaltung Schweizer Sender: Neue Lizenz könnte Schlupfloch für Fernsehzuschauer im deutschen Grenzgebiet öffnen Das könnte Sie auch interessieren

Die Umstellung auf eine zweiwöchige Leerung der Mülltonnen Anfang 2019 sorgte im Sommer für Aufregung: Auch Jürgen Wagner aus Laufenburg bemängelte die Vorgehensweise bei der Müllentsorgung in der Region und die Schwierigkeiten bei der Hygiene der neuen Biotonne.