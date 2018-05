Jestetten Viel mehr Gewinn bei sinkendem Umsatz

Elektrizitätswerk Schaffhausen verzeichnet Gewinnsteigerung um 30 Prozent trotz rückläufigem Umsatz. Anteil des Strom aus regenerativen Anlagen steigt auf 18 Prozent.

Regierungsrat Martin Kessler und Geschäftsführer Thomas Fischer präsentierten bei der Bilanzmedienkonferenz in Schaffhausen die Jahresbilanz 2017 des Elektrizitätswerks Schaffhausen (EKS). Martin Kessler aus Trasadingen übernahm im letzten Jahr die Nachfolge von Reto Dubach als Verwaltungsrats-Präsident des EKS, das seit mehr als 100 Jahren über 100.000 Menschen im Kanton Schaffhausen und im deutschen Grenzgebiet in den Landkreisen Waldshut und Konstanz mit Strom versorgt. Der konnte gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf rund 7,8 Millionen Franken gesteigert werden, obwohl der Umsatz um neun Prozent auf 87 Millionen Franken zurückgegangen ist.

Dafür ist vor allem der Verkauf einer Beteiligung an einem IT-Unternehmen verantwortlich. "Die Bilanzsumme präsentiert sich mit 225 Millionen Franken und einer Eigenkapitalquote von 84 Prozent unverändert stark", so Geschäftsführer Fischer. Die Dividendenausschüttung liegt mit knapp 5,3 Millionen Franken rund 200´000 Franken höher als im Vorjahr. Knapp vier Millionen Franken fließen davon an den Kanton Schaffhausen, der 75 Prozent der Aktien besitzt.

Das EKS verzeichnete im vergangenen Jahr im Schweizer Markt in allen Segmenten einen konstanten Stromabsatz. Der Absatz nach Deutschland ging von 48 Prozent auf 43 Prozent zurück. Im kommenden Jahr geht in Singen mit dem Industriekonzern GF zudem der größte Einzelkunde des EKS zum Mitkonkurrenten SH Power, wodurch sich der Bruttogewinn jedoch lediglich um etwa 30´000 Franken reduzieren wird, so Thomas Fischer.

Beim deutschen Energieversorger Klettgau-Rheintal (EVKR) wollte man in den letzten Jahren einen Umschluss an das deutsche Netz vorantreiben. „Doch wir mussten erkennen, dass die Kosten mit rund 20 Millionen Euro zu hoch wären“, so Thomas Fischer. Man wolle künftig gerne noch enger mit der EVKR zusammenarbeiten und eine Kooperation im Vertrieb und in der Netzbewirtschaftung eingehen. Der Geschäftsführer könnte sich auch eine Beteiligung an der EVKR vorstellen, um die Situation zu stabilisieren.

Beim EKS ist der Absatz von 525 Millionen geringfügig auf 532 Millionen Kilowattstunden gestiegen. „Der Haushaltsbereich ist zurückgegangen; man merkt, dass die Energie-Sparmaßnahmen greifen“, bemerkte Fischer. Der Anteil der erneuerbaren Energien stieg im Jahr 2017 um 20 Prozent auf 95 Millionen Kilowattstunden, was 18 Prozent der gesamten Energiebeschaffung entspricht.

Das EKS hat im Jahr 2017 über acht Millionen Kilowattstunden mehr in das deutsche Netz eingespeist als im Vorjahr. Ausschlaggebend für den Anstieg ist die Inbetriebnahme des Windparks Verenafohren in Wiechs am Randen, wo über neun Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt wurden. Im Versorgungsgebiet des EKS waren im vergangenen Geschäftsjahr 1696 Photovoltaik-Anlagen installiert, knapp die Hälfte in Deutschland. Bei der EVKR näherte sich die Zunahme der Einspeisungen aus neuen Photovoltaik-Anlagen allerdings der Sättigungsgrenze. Mittlerweile erreichen die dezentralen Einspeisungen fast die Hälfte des Endkundenbezugs.

Das optisch kurios anmutende Schwachwindrad „Hans“, das sich auf dem EKS Bauhof in Beringen dreht, erfülle die Erwartungen nicht und soll verkauft werden. Eine kommende Herausforderung für das EKS ist die Liberalisierung des Schweizer Strommarktes, den die Schweizer Regierung anstrebt. Der Endkunde könnte dann auch in der Schweiz seinen Stromlieferanten unter den rund 670 Anbietern frei wählen. Das gilt auch für die deutschen Strombezieher, die keinen physikalischen Anschluss an das deutsche Stromversorgungsnetz haben. „Wir sehen das nicht als Gefahr, sondern als Chance“, betonte Martin Kessler.