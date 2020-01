Die Verwechslung: „Wie kann denn ein Ehemann das Brautkleid seiner Frau mit dem einer anderen verwechseln?“ Diese Frage stellt sich aktuell auch Alesia Baumgärtner aus Basel und mit ihr viele Menschen im sozialen Netzwerk Facebook. Denn nicht ihr eigener, sondern der Ehemann einer anderen Frau, holte Alesia Baumgärtners Kleid bei der Reinigung in Lörrach ab. Der Abholer hatte stattdessen zwei eigene Brautkleider in der Reinigung zurückgelassen. Und damit begann Alesias verzweifelte Suche nach ihrem Kleid. Hier die kuriose Geschichte.

Das wunderschöne Designer-Brautkleid von Alesia Baumgärtner ist nun bei einem anderen Brautpaar gelandet. | Bild: Dmytro Zasukha

Die Abgabe in der Reinigung: Ende November brachte die 29-jährige Alesia Baumgärtner aus Basel ihr Brautkleid sowie den Anzug ihres Mannes zu einer Reinigung nach Lörrach. Die Reinigungsnummer beider Kleidungsstücke sowie die Mobilfunknummer der Kundin hängte die Mitarbeiterin der Reinigung an den Anzug, jedoch nicht an das Kleid.

Der Abholtermin: Als Alesia Baumgärtner dann Anfang Januar ihr Kleid in der Reinigung abholen wollte, präsentierte man ihr dort ein völlig fremdes Kleid. „Am Anfang erklärte man mir noch, es sei ein Versehen und mein Kleid sei zur erneuten Reinigung weg gebracht worden.“Doch eine Woche später erklärte die Chefin der Reinigung, dass das Kleid aus Versehen bereits im Dezember einem anderen Bräutigam ausgehändigt worden sei. Dieser Bräutigam hatte damals zwei Kleider und einen Anzug zur Reinigung gebracht, aber später nur ein Kleid abgeholt. Und zwar jenes von Alesia Baumgärtner.

Das fremde Kleid: „Das Kleid der anderen Dame hat eine leichte A-Linie mit Reifrock und sieht ganz anders aus als meins“, erklärt die 29-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Für sie sei es deshalb völlig unverständlich, dass der Bräutigam nicht erkannt habe, dass es sich nicht um das richtige Kleid handle. Schließlich würden die Kleider vor der Ausgabe nochmals präsentiert. „Und auch die Braut müsste dies doch zwischenzeitlich bemerkt haben“, wundert sich Baumgärtner.

Alesia Baumgärnter an ihrem Hochzeitstag in ihrem Designer-Brautkleid. | Bild: Dmytro Zasukha

Spurensuche: Auch die Reinigung hat keinerlei Anhaltspunkte oder Kontaktdaten. Nachdem sich auch nach mehreren Wochen niemand bei der Reinigung gemeldet hat, geht Alesia Baumgärtner nun selbst auf die Suche. Auf Facebook hat sie einen Aufruf gestartet, der auf großes Interesse stieß: Über 700 Mal wurde ihre Brautkleid-Suche bereits geteilt.

Das verschwundene Kleid: Alesia Baumgärtners Brautkleid, das sie im August ein einziges Mal zur Hochzeit trug, ist ein Designerstück des australischen Labels Stella York. Es hat von oben bis unten ein Spitzenmuster, ist eng anliegend bis zur Hüfte und hat an den Seiten Ausschnitte mit Spitze. Es hat keinen Reifrock. Das Kleid war ein Geschenk ihrer Eltern und habe damals über 1800 Euro gekostet.

Doch der ideelle Wert sei für Baumgärtner wesentlich höher als der finanzielle. „Ich hatte die romantische Vorstellung, das mir das Kleid als Erinnerung bleibt“, erzählt sie. „Ich bin nicht einmal wütend auf die Reinigung, aber einfach sehr traurig“, so die 29-Jährige. Falls das Kleid nicht mehr auftaucht, könnte sie zwar rund 30 Prozent des Einkaufswertes von der Versicherung zurückerhalten, damit wäre jedoch der ideelle Wert nicht abgedeckt. „Mein größter Wunsch ist es, dass ich das Kleid zurückbekomme“, sagt sie.

Wer sich angesprochen fühlt, weil er versehentlich das falsche Kleid abgeholt hat, oder den Mann kennt, der Alesia Baumgärtners Kleid abgeholt hat, kann sich melden unter: verena.wehrle@suedkurier.de