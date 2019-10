Das Veterinäramt des Landkreises Lörrach hat eine nicht genehmigte Hundepension in Steinen geschlossen und 31 Hunde beschlagnahmt. Wie es dort weitergeht und wie die Lage im Kreis Waldshut beurteilt wird: Hier die wichtigsten Antworten.

1. Was war im Nachbarlandkreis Lörrach passiert?Mit Unterstützung von Feuerwehr und Polizei hatte das Veterinäramt am 17. Oktober das Grundstück einer nicht genehmigten Hundepension in Steinen kontrolliert. Grund für die Kontrolle war eine Anzeige