Die Bundespolizeidirektion Stuttgart hat am Mittwoch unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung Konstanz sowie dem Hauptzollamt Singen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. In Bad Säckingen und Küssaberg-Kadelburg wurden drei Nagelstudios und zwei Wohnungen durchsucht. Zeitgleich wurde in Berlin eine weitere Wohnung und ein Büro durchsucht.

Vier vietnamesische Staatsangehörige werden verdächtigt, illegal nach Deutschland eingereiste und hier aufhältige Ausländer schwarz beschäftigt zu haben. Im Zuge der Durchsuchungen wurden zwei unerlaubt nach Deutschland eingereiste vietnamesische Staatsangehörige vorläufig festgenommen. Sie wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt, um sie in Abschiebehaft zu nehmen.