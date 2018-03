vor 5 Stunden Heinz J. Huber Waldshut-Tiengen Verein Mehr Demokratie will Kreispolitik von der Basis gestalten

Der Verein Mehr Demokratie sammelt Unterschriften für den Volksantrag in den Landkreisen, die Kreispolitik von der Basis her zu betreiben. Bei der Unterschriften-Aktion in Waldshut haben sich 25 Bürger in die Liste eingetrage, bis 2019 sollen es 40.000 Bürger sein.