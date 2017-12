Kreis Waldshut Verdacht der Vergewaltigung in Asylbewerberunterkunft: 19-Jähriger stellt sich

Der 19-Jährige, nach dem die Polizei wegen einer möglichen Verwaltigung im östlichen Kreis Waldshut gesucht hat, sitzt im Gefängnis. Er hat sich in Villingen gestellt.

Der Mann, der verdächtigt wird, eine Jugendliche in einer Asylbewerberunterkunft im östlichen Kreis Waldshut vergewaltigt zu haben, stellte sich am Freitagnachmittag beim Polizeirevier Villingen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Der 19-Jährige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Haftbefehl, der Tatverdächtige wurde in ein Gefängnis eingeliefert. So schilderte die Polizei die Vorgeschichte: Die Jugendliche besuchte mit Freundinnen am Dienstag vor einer Woche einen Bekannten in einer Asylbewerberunterkunft. Dort hielt sich auch ein unbekannter junger Mann auf. "Als sich die Jugendliche auf die Suche nach einer Freundin begab, bot der Mann Hilfe an", hieß es weiter im Polizeibericht.

Der 19-Jährige soll das Mädchen dann in ein Zimmer gelockt haben, das er verschlossen habe. Als die Jugendliche anschließend seine Versuche, sie zum Austausch von Zärtlichkeiten zu bewegen, zurückgewiesen habe, habe er sie mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Der Polizei hatte den Tatverdächtigen identifiziert. Nach ihm wurde gefahndet.