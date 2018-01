Kreis Waldshut/Stuttgart Urlaubsmesse CMT: Albsteig ist "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"

Der 2017 eröffnete Albsteig von Albbruck nach St. Blasien wurde auf der Urlaubsmesse CMT zum "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifiziert. Für eine Zertifizierung mussten 32 Kriterien erfüllt werden. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Hochrhein – Der Albsteig Schwarzwald wurde auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart zum "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifiziert. Der 2017 neu eröffneten Fernwanderweg von Albbruck bis zum Feldberg wurde neben weiteren 52 Wanderwege aus zwölf Bundesländern ausgezeichnet, darüber informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbands (DWV), übergab die Urkunde für den Albsteig an den Waldshuter Landrat Martin Kistler und den Tourismusbeauftragten des Landkreises, Klaus Nieke.

Der Albsteig Schwarzwald war der einzige neu zertifizierte Fernwanderweg im Schwarzwald und einer der wenigen neuen Fernwanderwege in Deutschland überhaupt. Bereits bei der Erstellung der Wegkonzeption haben sich die Verantwortlichen beim Albsteig an den strengen Qualitätskriterien für das Zertifikat orientiert, heißt es in der Pressemitteilung. Als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifiziert wird ein Weg nur, wenn er 32 aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitete Qualitätskriterien erfüllt. So prüft der DWV, ob mindestens 35 Prozent der Gesamtstrecke aus naturbelassenem Untergrund besteht, ob die Wegweisung funktioniert und ob es Naturattraktionen wie Gipfel oder Wasserfälle am Wegesrand gibt. Außerdem muss ein Qualitätsweg viel Abwechslung bieten.

Laut Messeverantwortlichen ist die Nachfrage nach zertifizierten Wegen wie den „Qualitätswegen Wanderbares Deutschland“ in den vergangenen Jahren gestiegen. Für qualitativ hochwertige Angebote seien die Menschen bereit, auch Geld auszugeben. „Die Schönheit und Einzigartigkeit der Landschaft im Landkreis lässt sich auf dem Albsteig in seiner ganzen Vielfalt aktiv erleben“, meint Landrat Kistler. Er zeigt sich überzeugt davon, dass der Albsteig Schwarzwald ebenso erfolgreich werden wird, wie der Schluchtensteig. Kistler dankte laut Pressemitteilung allen Projektbeteiligten, die aktiv bei der Realisierung "dieses neuen Leuchtturmprojekts im Bereich Wandern" beigetragen haben, insbesondere auch dem Schwarzwaldverein und seinen Ortsgruppen in den Albsteiggemeinden.