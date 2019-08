Vom heftigen Unwetter in der Nacht war auch die Hochrheinbahn auf der Strecke Basel – Singen (Hohentwiel) betroffen: Zur Zeit verkehren die Züge der Deutschen Bahn nur eingeschränkt und mit Verspätung. Wie Bahnsprecher Werner Graf eben mitteilte, seien die meisten Störungen durch Blitzeinschläge in die Strecke aufgearbeitet. Die Verspätungen gingen jetzt auf 10 bis 20 Minuten zurück, so Graf. Zeitweise lagen die Verspätung heute Vormittag nach Mitteilung von Reisenden bei bis zu zwei Stunden auf der Hochrheinstrecke. Die letzten Störungen sollen bis 16 Uhr beseitigt sein.

Nach wie vor gibt es laut Bahnsprecher noch Störungen an drei Bahnübergängen auf der Hochrheinstrecke, unter anderem zwischen Brennet und Bad Säckingen sowie bei Murg. Hier müsse nach wie vor langsam und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen gefahren werden. Für den Straßenverkehrs seien die Übergänge befahrbar.

Ein Buspendelverkehr ist zwischen Waldshut und Lauchringen eingerichtet, weil es hier wegen der Eingleisigkeit der Strecke zu zusätzlichen Behinderungen komme. Es sei außerdem schwer, in der Urlaubszeit genügend Fahrer zu bekommen, sagte Graf. Wann die Störung beseitigt sind, sei nicht abzusehen.

Grund für die große Störung sind die Unwetter am Hochrhein in der vergangenen Nacht. Offenbar kam es in der Nacht auf der Hochrheinstrecke zu mehreren Blitzeinschlägen in die Gleise. Die Sicherungsanlagen springen in diesem Fall auf rot, erklärte der Bahnsprecher. Das signalisiert einen stehenden Zug auf der Strecke, also besetzte Gleise. Auch wenn von den Technikern eine Störung durch Blitzeinschlag vermutet werde, müssten die Sicherheitsmaßnahmen in solchen Fällen sukzessive abgearbeitet und geklärt werden, ob nicht wirklich ein Zug auf den Gleisen steht. Aus diesem Grund fuhren die Züge auf der gesamten Strecke anfänglich nur eingeschränkt und langsamer als sonst, teilte Graf mit.

Zudem standen am Hochrhein zusätzlich vier Bahnübergänge auf Störung, einer ist wieder störungsfrei. Zwei weiter Übergänge sind in Weil am Rhein, die zusätzlich Techniker binden, da es sich dort um Bahnübergange mit sehr hohem Autoverkehrsaufkommen handelt.

Die Techniker arbeiten an der Beseitigung der Störungen seit Beginn des Gewitters um 0.20 Uhr in mehreren Schichten durchgängig. Das Gewitter zogen mehrere Stunden über den Hochrhein.