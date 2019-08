Laut Polizei wurde die Allemendstraße, zwischen Grunholzer Straße und Allemendkreuzung, bei Laufenburg aufgrund von Bäumen, die drohten umzustürzen, gesperrt. Gefahrenstellen wurden bis zum Eintreffen der Straßenmeistereien beziehungsweise Feuerwehren durch die Polizei abgesichert. Im Landkreis Lörrach gab es am Sonntagabend laut Polizei ein große Anzahl an Notruf-Meldungen über Baumstämme auf mehreren Straßen, vor allem im Bereich Weil am Rhein, Efringen-Kirchen und Kandern. Im Bereich der Stadt Lörrach und der B317 waren die Straßen teilweise überflutet und Gullydeckel wurden aus den Verankerungen gehoben.