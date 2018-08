von Jessica Lichetzki

Seit Beginn der Woche hat die Tourist-Information Todtmoos eine neue Leiterin: Claudia Steinhardt übernimmt als Nachfolgerin von Dietmar Haß den Chefposten. Dietmar Haß wird künftig als Stellvertreter Steinhardts fungieren. Im Rahmen eines Regionalmanagements führt Steinhardt in Zukunft sowohl die Tourist-Information in Todtmoos als auch die in Todtnau. Der Postenwechsel soll laut Angaben der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) die Zusammenarbeit der umliegenden Gemeinden fördern. Todtmoos wechselt im vergangenen Jahr nach teils heftigen und emotionalen Diskussionen von der Ferienwelt Südschwarzwald zur Hochschwarzwald Tourismus.

Lange Erfahrung bei der HTG

Die 54-jährige Claudia Steinhardt verfüge bereits über langjährige Erfahrung als Mitglied der HTG sowie als Teamleiterin der Tourist-Information Todtnau, sagt Christian Gross, Bereichsleiter der HTG-Tourist-Informationen auf unsere Nachfrage. Die gelernte Hotelfachfrau und Touristikfachwirtin übernahm bereits bei der Gründung der HTG den Posten als Kommunikationsleiterin und war außerdem am Aufbau der Marke Hochschwarzwald sowie der neuen GmbH beteiligt. Anschließend übernahm Claudia Steinhardt die Teamleitung der Tourist-Information in Todtnau. Besonders die "abwechslungsreiche touristische Arbeit, die Nähe zur Region und die unterschiedlichen Aufgaben einer Tourismusdestination" begeistern die 54-jährige Leiterin, wie sie in einer Mail an Zimmervermieter und Gastgeber schreibt. Den Anschluss der Todtmooser Gemeinde an die HTG bewertet Steinhardt als äußerst positiv.

Ziele: Besser Anbindung an den Verband

Es ist vor allem die Umsetzung kommender Projekte, die durch den Leitungswechsel erleichtert werden soll. Christian Gross verweist darauf, dass die HTG über mehrere Regionalmanager an verschiedenen Standorten verfügt und diese auch die Verantwortung für mehrere Gemeinden übernehmen. Mit Claudia Steinhardt als neuer Leiterin der Tourist-Information, soll die Integration der HTG in Todtmoos intensiver gefördert werden. "Da Todtmoos und Todtnau nah beinander liegen, bietet es sich natürlich an, künftige touristische Projekte zusammenzuführen", so Christian Gross. Dies sei laut Gross vor allem durch die Vernetzung von verschiedenen Gemeinden möglich. "Ziel ist es, dass eine reibungslose Kommunikation mit den Gästen und Gastgebern stattfindet, verschiedene Events geplant werden können und dass vor allem die Gäste Angebote in den vernetzten Gemeinden wahrnehmen", betont Gross. Der Bereichsleiter der Touristinformationen ist zuversichtlich, dass Claudia Steinhardt genau diese Aufgaben aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung meistern wird. "Ich glaube sie kennt die facettenreiche Arbeit als Leiterin vor Ort", erklärt Christian Gross.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein