Kreis Waldshut Übernachtungszahlen: Landkreis Waldshut profitiert nicht vom Tourismus-Boom

Die Übernachtungszahlen in Baden-Württemberg sind 2017 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Allerdings kann der Landkreis Waldshut nicht von dieser allgemeinen Entwicklung profitieren. Hier ging die Zahl der Übernachtungen zurück. Bei den Tagesgästen konnte der Landkreis hingegen ein Plus erreichen.

Kreis Waldshut (zds) Der Höhenflug des Tourismus hält an: Nach elf Monaten im Jahr 2017 liegen die Übernachtungszahlen des baden-württembergischen Fremdenverkehrs rund 1,5 Prozent über dem Vergleichswert des Rekordjahres 2016. Ein Wermutstropfen bleibt, denn nicht alle Regionen profitieren von mehr Urlaubern, Kurgäste oder Geschäftsreisenden. Der Kreis Waldshut zählt knapp zu den Verlierern: 1 303 462 Übernachtungen meldeten die Beherbergungsbetriebe von Januar bis November 2017 an das Statistische Landesamt. Das sind 30 094 Übernachtungen weniger als in den ersten elf Monaten des Vorjahres. Bei der Gesamtzahl der Gäste wiederum konnte der Kreis Waldshut ein Plus verzeichnen.

Der ökonomische Stellenwert der umsatzstarken Querschnittsbranche Tourismus ist hoch. Das spüren die Zielorte Baden-Württembergs seit Jahren und auch 2017 läuft es gut. So auch zuletzt im Monat November. Hier kamen 2,2 Prozent mehr Gäste und übernachteten 2,1 Prozent häufiger als im Vergleichsmonat November 2016. Somit reisten in den ersten elf Monaten des Jahres 2017 bislang rund 20,2 Millionen Menschen nach Baden-Württemberg (plus 2,9 Prozent), sie übernachteten 49,6 Millionen Mal (plus 1,5 Prozent).

Im Kreis Waldshut zeigt die Gästezahl derzeit ebenfalls nach oben. Bisher zog es 381 107 Übernachtungsgäste hierher und damit 7196 mehr als im Vorjahr. Klingeln die Kassen der Gaststätten, Restaurants, Ladenbesitzer und Dienstleister bereits durch die Tagestouristen, füllen erst die Übernachtungen der Gäste die Kassen der Hoteliers und Vermieter. 1 303 462 Übernachtungen sind im Landkreis bislang registriert, damit 30 094 weniger als von Januar bis Ende November des Vorjahres. Bei geschätzten durchschnittlichen 70 Euro Umsatz pro Übernachtung macht das 2 107 000 Euro weniger Umsatz für die Anbieter.

Aus Deutschland zog es im genannten Zeitraum bisher 265 330 Übernachtungsgäste in den Landkreis, 115 777 Gäste kamen aus dem Ausland (Vorjahr: 109 709). In der Summe buchten die Auslandsgäste 306 391 Nächte (Vorjahr: 302 414 Nächte), die Deutschen übernachteten 997 071 Mal (Vorjahr: 1 031 142 Mal). Unterschiede bestehen oft auch in der Aufenthaltsdauer. Im Schnitt blieben die ausländischen Gäste 2,6 Tage im Kreis Waldshut (Landeswert: 2,3), die Inländer blieben 3,8 Tage (Landeswert: 2,5).

In die Fremdenverkehrsstatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg fließen alle Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Gästebetten oder Campingstellplätzen ein. Übernachtungsgäste sind (Kurz-)Urlauber, Kurgäste, aber auch Geschäftsreisende.