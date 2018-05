Kultur Über eine schwierige Fahrt von Gerhart Hauptmann im letzten Kriegsjahr berichtet der Autor Hans Pleschinski in seinem Roman Wiesenstein

Hans Pleschinski liest aus seinem Roman „Wiesenstein“ über Gerhart Hauptmann und seine Reise von Dresden nach Hause im letzten Kriegsjahr.

Mit großer Intensität hat der Autor Hans Pleschinski (62) über den berühmten deutschen Dichter und Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann (1862 bis 1946) nachgeforscht. Mit diesem Wissen hat er seinen neuen Roman „Wiesenstein“ geschrieben. Jetzt stellte er ihn einem kleinen interessierten Publikum im Schloss Bonndorf vor. Susanna Heim, die neue Kultur- und Medienreferentin des Landkreises Waldshut, begrüßte den Autor und die Gäste: „Hans Pleschinski hat hier seine gründlich recherchierten Fakten in Literatur verwandelt und entreißt damit Gerhart Hauptmann der Vergessenheit.“

Doch zunächst stellte der Autor den berühmten Dichter vor und führte in die Zeit – das letzte Jahr des Zweiten Weltkriegs 1945 – ein. Alles versinkt im Chaos. Hauptmann hatte mit seiner Frau eine Kur in Dresden gemacht. Das privilegierte greise Paar stand unter dem Schutz der Gauleitung. Nach der grauenvollen Bombardierung Dresdens wird es nun unter Militärschutz aus der Stadt gebracht. Hier beginnt der Roman. Aus Sicht des Fahrers und eines Sanitäters erfährt man von der tagelangen Fahrt des traumatisierten Paares.

Auf Hauptmanns Wunsch wollen sie zurück zu seiner prächtigen Villa „Wiesenstein“ in Schlesien, die in Friedenszeiten ein Kulturzentrum war, in dem sich alles traf, was Rang und Namen hatte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Pleschinskis Schilderung der strapaziösen Reise ist beklemmend – das unerträgliche Menschengewimmel, der Brandgeruch, die Zerstörung, die verbrannten Leichen.

Doch der Autor liest auch eine weitere Passage seines Romans – „wohl eine der letzten Romanzen östlich der Oder-Neiße-Grenze“, so der Autor: Von der aufflammenden Zuneigung von Hauptmanns Masseur zu einer Café-Bedienung im Dorf und von deren Hoffnung auf einen Neuanfang, wenn sie bei ihrem gemeinsamen kleinen Glück sagt: „Es kann doch kein immerwährendes Grauen geben!“ Doch auch hier sowie in der Villa bricht die Hölle herein: Gerhard Hauptmann wird von zwei polnischen Kulturbeauftragten besucht, die ihm sein Schweigen im Dritten Reich vorwerfen: „Warum haben Sie keinen Einspruch erhoben?“

Die Zuhörer werden von den spannenden Passagen und der farbigen Sprache gepackt, mit der Pleschinski sein Faktenwissen mit Leben füllt. So könnte es gewesen sein. Er selbst sagt: „Ich wollte Hauptmann wieder mehr ins Licht rücken. Es lohnt sich!“

Das Buch: „Wiesenstein“ von Hans Pleschinski, Verlag C.H.Beck, 548 Seiten, 24 Euro.