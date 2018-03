Kreis Waldshut Über alternative Verkehrsmittel informieren soll ab dem kommendem Winter eine Mobilitätsagentur in Bad Säckingen

Die Kreisräte stehen hinter der Mobilitätsagentur in Bad Säckingen. Das dortige Angebot geht weit über Bus- und Bahnfahren hinaus, es umfasst auch Elektromobilität und Teil-Systeme.

Ob Busverbindung, Zuganschluss, Car-Sharing oder Elektrofahrrad – Informationen über alle Alternativen zum Privatauto gibt es ab Dezember an einer zentralen Anlaufstelle in Bad Säckingen. Die Ampel für die Mobilitätsagentur, von Bahnhof und Innenstadt rasch erreichbar, steht auf Grün. Der Landkreis finanziert ein Viertel der Erst­einrichtung. Träger der Agentur ist die Stadt Bad Säckingen.

Dem Zuschuss von maximal 15 000 Euro stimmte der Finanzausschuss des Kreistags in öffentlicher Sitzung einstimmig zu. Die Einrichtung ist das Gegenstück im westlichen Kreisgebiet zur Servicestelle des Waldshuter Tarifverbunds (WTV) in Waldshut-Tiengen, das in der Kreisstadt einen ähnlichen Service bietet. Aufgabe der Mobilitätsagentur ist es, Informationen zur Mobilität über den klassischen Personennahverkehr mit Bus und Eisenbahn hinaus zu bieten. Auch zu alternativer umweltfreundlicher Fortbewegung per Fahrrad, Bürgerauto, E-Bike, E-Mobil oder Car-Sharing weist die Agentur den Weg. Daneben gibt es Informationen zu Fahrplänen und Ticketpreisen, Fahrscheine, Reiseberatung zu Fahrten über die Verbundgrenzen hinaus, Neubürgerberatung sowie die Weiterleitung von Kundenreaktionen und Fundsachen.

Der Neustart in Bad Säckingen kommt laut Landrat Martin Kistler zu einem Zeitpunkt, da sich der öffentliche Personennahverkehr im Landkreis „sehr erfreulich entwickelt“. Schon im Jahr 2016 hatten Busse und Bahn bei den Fahrgastzahlen einen Rekord gemeldet, obwohl die rückläufigen Schülerzahlen eine wichtige Kundengruppe betreffen. 2017 seien die Fahrgastzahlen nochmals um 1,9 Prozent gestiegen, berichtete Lothar Probst, der Nahverkehrsexperte des Landkreises, den Kreisräten ganz aktuell.

Die Agentur, bei der Tourist-Info Bad Säckingen zentral platziert, muss nicht die letzte Anlaufstelle im Landkreis Waldshut sein. Wenn sie ein Erfolg wird, stehen auch Informationszentren in St. Blasien, Erzingen oder Bonndorf zur Debatte. Die Kreisräte Michael Thater (Freie Wähler), Karin Rehbock-Zureich (SPD) und Ruth Cremer-Ricken (Grüne) begrüßten den Schritt. Klaus Denzinger (FDP) bat darum, das Angebot auch in den Umlandgemeinden bekannt zu machen.

Selbst im Vorbeigehen werden die Bad Säckinger auf alternative Mobilitätsformen hingewiesen. Ein großer Monitor gibt aktuelle Fahrgastinformationen über Busse und Bahnen. Auch im elektronischen Zeitalter machten die Veranstalter in der Waldshuter WTV-Geschäftsstelle die Erfahrung, dass den Kunden die Mobilitätsangebote am besten im persönlichen Kontakt nahegebracht werden können. In Bad Säckingen bündeln nun Südbadenbus, Stadt (Tourismus), Stadtwerke (City-Bus) und der WT-Tarifverbund ihre Kräfte. Man rechnet mit 60 000 Euro laufenden Kosten im Jahr.

Einen Investitionsbeitrag hatten sich die Initiatoren auch vom Land erhofft, doch die Stuttgarter sagten ab, mit Hinweis auf Geldmangel und den zu schwachen Innovationscharakter des Projektes. Folglich wird auch das Angebot etwas schmaler. Abstriche gibt es bei Pedelecs (Elektrofahrrädern), beim Thema Mitfahrgelegenheit und den Öffnungszeiten.

Mobil ohne Auto

Die künftige Mobilitätsagentur in Bad Säckingen bietet Fahrplan- und Tarifauskünfte, Fahrscheinverkauf, Informationen über City-Bus, Bürgerbusse, Car-Sharing mit Elektro-Auto und -Roller, Rat rund um Elektro-Mobilität und ums Radfahren. ÖPNV-Beratung gibt es auch mit Hinweis auf touristische Angebote. Start ist zum Fahrplanwechsel im Herbst.