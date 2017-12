Tuberkulose galt als nahezu ausgerottet, jetzt kehrt die Krankheit zurück. Seit 2015 wurden dem Gesundheitsamt Waldshut 34 Fälle gemeldet. Besonders Flüchtlinge sind von der Krankheit betroffen. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Landkreis wurde im Gesundheitsamt eine neue Teilzeitstelle in der Tuberkulose-Vorsorge geschaffen.

Die Infektionskrankheit Tuberkulose galt in Mitteleuropa als nahezu ausgerottet. Seit 2015 nimmt die Anzahl der Krankheits-Fälle wieder zu, dabei auch im Landkreis Waldshut. 2190 Fälle von Tuberkulose wurden in den vergangenen drei Jahren in Baden-Württemberg gemeldet. Für Aufsehen sorgte der Fall einer Schülerin im Landkreis Lörrach, die im April dieses Jahres an einer offenen Lungentuberkulose erkrankte.

Tuberkulose-Anstieg im Zusammenhang mit erhöhten Flüchtlingszahlen

Eberhardt Straub, Leiter des Gesundheitsamt Waldshut, erklärte in der vergangenen Kreistagssitzung, dass aufgrund der gestiegenen Fallzahlen im Kreis eine neue Teilzeitstelle in der Tuberkulose-Vorsorge geschaffen wurde. Der Anstieg der Fallzahlen begann 2015, seitdem wurden und werden vom Gesundheitsamt 34 Tuberkuloseerkrankte im Kreis Waldshut betreut. Darunter sind sieben Deutsche, elf Mitbürger mit Migrationshintergrund, die zum Teil seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland leben, und 16 Geflüchtete. Eva Bertram ist Ärztin in der Tuberkulosevorsorge. Für sie liegt der logische Grund der gewachsenen Fallzahlen im Anstieg der Geflüchteten, die aus Ländern mit einem deutlich höheren Vorkommen von Tuberkuloseerkrankungen kommen.

„Aufgrund der körperlichen und seelischen Strapazen während der Flucht, mit eingeschränktem Zugang zur Gesundheitsversorgung, ist das Risiko der Entwicklung einer aktiven Tuberkulose erhöht. Auch die Unterbringung der Geflüchteten in großen Lagern im Ausland begünstigt die Übertragung.“ Im Landkreis Waldshut fanden seit Mitte 2015 rund 4 700 Menschen Zuflucht. Der Anstieg der Fallzahlen resultiert zum großen Teil aus den Kontrollen in den Erstaufnahmestellen. Dort ist eine medizinische Untersuchung gesetzlich vorgeschrieben, dadurch wird ein Großteil der Erkrankungen vor der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften erkannt und gemeldet.

Übertragen wird die Erkrankung in der Regel per Tröpfcheninfektion, das heißt durch das Einatmen von Erregern, die von erkrankten Personen freigesetzt werden. Die Gefahr einer Infektion ist erhöht, wenn man sich mit einem Erkrankten über einen Zeitraum von mindestens acht Stunden in einem geschlossenen Raum aufhält.

Die Aufgaben des Gesundheitsamtes im Kreis Waldshut fangen damit erst an: Mindestens sechs Monate wird der Betroffene behandelt und überwacht, im Umkreis des Erkrankten wird nach weiteren möglichen Infizierten gesucht. Das Amt berät außerdem Bürger und Ärzte im Landkreis. Es sei eine Krankheit, die umfangreiche Maßnahmen zur Kontrolle und Behandlung benötigt, so Bertram.

Die neu geschaffene Stelle wird benötigt, damit die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die zeitaufwendigen Aufgaben auch gewährleisten können. Bertram rechnet in den nächsten Jahren „mit einer Stagnation, oder einem moderaten Rückgang der Erkrankungszahlen“. Diese Progose sei jedoch auch von der Flüchtlingssituation in der Welt abhängig.