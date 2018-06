Tiengen Tschechow light nicht ohne Kritik

„Wanja und Sonja und Mascha und Spike“ in einer plakativen Inszenierung von Kay Neumann in der Stadthalle Tiengen.

Eine Tschechow-Komödie im 21. Jahrhundert? Der russische Autor Anton Tschechow war im 19. Jahrhundert bekannt für seine melancholischen, hintergründigen Theaterstücke mit Tiefgang. Der zeitgenössische amerikanische Autor Christopher Durang fühlte sich diesem großen Russen eng verbunden und widmete ihm in seiner Schauspielkomödie „Wanja und Sonja und Mascha und Spike“ eine begeisterte Hommage. Er mixt darin Themen und Personen aus Tschechows Werken kühn durcheinander, verwirbelt sie mit aktuellen Themen und hatte damit in Amerika durchschlagenden Erfolg. Jetzt wurde das Stück in einer Inszenierung von Kay Neumann von der Konzertdirektion Landgraf in der Stadthalle Tiengen gespielt. Man durfte gespannt sein!Doch das Ergebnis war enttäuschend: Das war nicht nur ein „Tschechow light“ sondern ein banaler Flop. Da wurde gejammert und gelitten, gezankt und geschrien, affektiert gespielt und schrill übertrieben. Die Handlung ist schnell erzählt: Zwei ältliche Geschwister, Wanja und Sonja (Rüdiger Joswig, Alexandra Timmel), leben ein eintöniges Leben, bis ihre überdrehte Schwester Mascha (Claudia Wenzel), eine berühmte Schauspielerin, mit ihrem jugendlichen Liebhaber Spike die trostlose Idylle aufwirbelt.Verjährter Schwesternstreit bricht wieder auf, eine skurrile Putzfrau (köstlich übertrieben gespielt von Annabelle Mandeng) stellt düstere Voraussagungen und praktiziert Voodoo-Zauber und ein naives Nachbarmädchen (Juliane Köster) begeistert sich für alles und jeden. Eine Kostümparty stellt schließlich alle Beziehungen in Frage.Die Anspielungen auf Tschechow könnten reizvoll sein. Doch sie gehen in dieser plakativen Inszenierung unter. Daran kann auch das schöne Bühnenbild nichts ändern. Und auch nicht das Engagement der Schauspieler: Keiner von ihnen findet zu einer glaubwürdigen Identität, die körperbezogenen Showeinlagen des jungen Spike (Patrick Boll) sind höchstens peinlich, und selbst die nachdenkenswerte Moralpredigt von Wanja geht irgendwo unter. Einzig die Abschlussszene versöhnt: Da sitzen die drei Geschwister harmonisch auf dem Sofa und erkennen: „Man muss nur immer hoffen!“ Und die sonst immer unglückliche Sonja gesteht: „Mir gefällt es hier!“ Das wäre bei Tschechow weitaus trostloser ausgefallen!