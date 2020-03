von SK

Es ist eine Betrugsmasche, bei der die Täter die Unsicherheit während der Corona-Krise eiskalt ausnutzen – und das auf der deutschen und auf der schweizerischen Seite des Rheins: Schon beinahe täglich verzeichnet die Kantonspolizei Aargau Meldungen von Menschen, die in Kontakt mit Telefonbetrügern kamen. Wie die Kantonspolizei mitteilt erkennen fast alle den Schwindel in der Regel sofort. Dennoch sei davon auszugehen, dass etliche vollendete Delikte unbekannt bleiben, weil die Geschädigten aus Scham von einer Anzeigeerstattung absehen.

Die Masche

Insgesamt gingen bei der Polizei in den letzten 14 Tagen ungefähr 60 Meldungen ein. Der Anrufer, in fast allen Fällen männlich, sprach Mundart und gab sich als Polizist oder als Mitarbeiter einer Sicherheitsbehörde aus. Sein Ziel war es, an Wertsachen oder Geld von Opfern zu gelangen. Hinter den Betrugsanrufen stehen laut Polizei professionelle Banden, die meist vom Ausland her operieren. Im Fokus stehen in der Regel ältere Männer und Frauen.

Täter nutzen Situation aus

Die Kantonspolizei warnt einmal mehr vor solchen Betrügern und mahnt zur Vorsicht. Die erhöhte Aktivität der Betrüger fiel in dieser Woche in den Bezirken Lenzburg und Baden, in der Vorwoche im Fricktal auf. Derzeit wird die Bevölkerung infolge der behördlichen Anordnungen während der Corona-Pandemie zum zu

Hause bleiben aufgerufen. Dies dürfte die Täterschaft vermehrt veranlassen, solche Anrufe zu tätigen. Einen Gang auf die Bank, um allenfalls Geldbeträge für dreiste Betrüger abzuheben, ist also nicht zu empfehlen, denn die Bevölkerung ist ja aufgerufen, möglichst am eigenen Domizil zu bleiben.

Auch im derzeitigen Ausnahmezustand wird die Polizei oder eine Behörde nie Wertsachen oder Bargeld verlangen, um es an einem sicheren Ort zu verwahren.

Das rät die Polizei