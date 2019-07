Derzeit laufen im Bereich Todtmoos umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem vermissten Wanderer. Ein Polizeihubschrauber ist mit eingebunden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Der Wanderer, ein 27 Jahre alter Mann, dürfte sich in einer hilflosen Lage befinden und dringend medizinische Hilfe benötigen, nehmen die Behörden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde er zuletzt am Dienstagabend, 9. Juli, gegen 19 Uhr, in Todtmoos-Au gesehen. Vermutlich dürfte er sich noch in diesem Bereich im Wald bei einem Jägerstand befinden. Der Wanderer hat einen Rucksack und ein Zelt dabei. Wer hat den Wanderer gesehen und/oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.