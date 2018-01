Waldshut-Tiengen Sturmtief "Burglind" fegt über die Region

Das Sturmtief "Burglind" hat gestern auch im Landkreis Waldshut seine Spuren hinterlassen. In vielen Gemeinden fiel der Strom aus. Die Einsatzkräfte waren im Dauereinsatz, um Straßen und Häuser von umgestürzten Bäumen zu befreien.

Orkanartige Böen, umgestürzte Bäume und andauernder Regen: Das Sturmtief "Burglind" hat gestern auch im Landkreis Waldshut seine Spuren hinterlassen. In vielen Gebieten setzte die Stromversorgung aus, die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Schon am Dienstag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Orkanböen und Dauerregen. Bis zum gestrigen Nachmittag waren Böen mit Geschwindigkeiten um 120 Stundenkilometern erwartet worden, dazu schätzte der DWD die kommende Niederschlagsmenge auf bis zu 100 Liter pro Quadratmeter.

Kreisstraßen mussten gesperrt werden

Die tatsächliche Bilanz des Unwetters fiel unterschiedlich aus: In der Lagezentrale des Polizeipräsidiums Freiburg gingen seit 6 Uhr weit mehr als 100 Notrufe ein. Mülltonnen flogen durch Wohngebiete, Bäume und Äste versperrten Straßen, teilweise ist es zu Überflutungen gekommen, berichtete die Polizei. Die Bundestraße 500 im Landkreis musste zeitweise voll gesperrt werden. Umgestürzte oder schräg hängende Bäume verhinderten auch auf den Kreisstraßen rund um Todtmoos, Görwihl, Albbruck, St. Blasien und Wehr eine Weiterfahrt. Bei Strittmatt musste ein eingekeiltes Fahrzeug von Ästen befreit werden, in Gurtweil stürzte ein Baum auf ein parkendes Auto. „Alle verfügbaren Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren am Morgen in den Landkreisen unterwegs. Im Gebiet um Waldshut-Tiengen sind aber bisher keine gravierenden Fälle zu verzeichnen“, teilte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums, Dietmar Ernst, mit.

Stromausfälle in zahlreichen Gemeinden

In der Tat hat das Sturmtief die Doppelstadt von den schlimmen Schäden verschont. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen war zwar am Morgen im Dauereinsatz, verzeichnete aber gegen Nachmittag eine Abnahme der Hilferufe. Die Sturmböen hatten bis dahin an Kraft verloren, ein Dauerregen setzte dafür ein. Besonders abgedeckte Dächer und zahlreiche umgestürzte Bäume riefen die Feuerwehr auf den Plan, insgesamt wurden bis in den Mittag 16 Einsatzstellen im Stadtgebiet angefahren.

Die ländlichen Regionen hatten mit flächendeckenden Stromausfällen zu kämpfen. Im Hotzenwald und in Gurtweil sorgten Äste auf den Leitungen für Stromausfälle. Bewohner in den Klettgauer Ortsteilen Grießen, Geißlingen und Weisweil aus der Gemeinde Klettgau berichteten über fehlende Elektrizität im eigenen Heim. In Stühlingen riss eine Stromleitung, auf dem Dachsberg und in Rickenbach fiel ebenfalls zeitweise der Strom aus. Personenunfälle im Landkreis waren der Polizei bis zum Redaktionsschluss nicht bekannt, auch im Waldshuter Spital wurden keine Verletzten eingeliefert.