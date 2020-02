Hochrhein vor 49 Minuten

Stromausfälle in vielen Hochrhein-Gemeinden wegen umgestürzter Bäume: Techniker die ganze Nacht im Einsatz

Das Tiefdruckgebiet „Petra“ hat in der Nacht zum Dienstag am Hochrhein und im Südschwarzwald mehrere Stromausfälle verursacht. Windböen von 90 bis 120 Kilometer pro Stunde rissen Bäume um, die in Freileitungen fielen und dadurch sogenannte Leiterseile beschädigten.