Die Diskussion über den Sterbefall am Waldshuter Spital in einem Dreibettzimmer, der in der vergangenen Woche hohe Wellen geschlagen hat, reißt nicht ab. Auch beim Festakt zur Eröffnung der neuen Waldshuter Stadthalle drehte sich immer wieder Gespräche um das Thema und die darauffolgende Berichterstattung in unserer Zeitung.

Blick in den Landkreis Lörrach

Bis vor einigen Jahren hat das Kreiskrankenhaus Lörrach noch je ein Sterbezimmer an den Standorten Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim vorgehalten, wie Pflegedirektorin Dubravka Kavur auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Dieses sei aber von Patienten und Angehörigen ungern benutzt und schließlich abgeschafft worden. "Die Patienten haben gespürt, jetzt komme ich in dieses Zimmer und jetzt werde ich sterben", schildert Kavur die unangenehme Situation.

Auch wenn das Kreiskrankenhaus, das bis zum Bau des Zentralkrankenhauses seine drei Standorte unterhält, voll ausgelastet ist, versuche das Pflegepersonal alles Mögliche, damit der Sterbende allein im Kreis seiner Angehörigen stirbt. "Jeder von uns wünscht sich doch, in Würde zu sterben", sagt Dubravka Kavur.

Die Praxis sieht in Fällen, wenn sich ankündigt, dass ein Patient sterben wird, am Kreiskrankenhaus Lörrach folgendermaßen aus: Liegt der Sterbende in einem Drei- oder Vierbettzimmer, wird er in ein Einzel- oder Doppelzimmer verlegt. Ist er bereits in einem Doppelzimmer, wird der Zimmernachbar umquartiert. In beiden Fällen steht das zweite Bett dann den Angehörigen zur Verfügung. "Wir nennen dieses Zimmer ungern Sterbezimmer, sondern lieber Abschiedszimmer", sagt Kavur.

Für den Neubau des Zentralklinikums in Lörrach, der 2025 fertiggestellt werden soll, ist eine Palliativstation geplant, auf der unheilbar kranke Menschen gepflegt werden. Acht bis zehn Betten sind dafür an der neuen Klinik vorgesehen, wie der Klinikleiter Armin Müller bei der jüngsten Bürgerinformation in Lörrach bestätigte. Ob das geplante Zentralspital für den Landkreis Waldshut ebenfalls eine Palliativstation bekommt, ist noch offen. Die Entscheidung liegt beim Land. Allerdings wäre der jetzt diskutierte Sterbefall nach Aussage der Spitäler Hochrhein GmbH kein Fall für eine solche Abteilung gewesen.

Blick in die Schweizer Nachbarschaft

Wie sieht die Situation in der Schweizer Nachbarschaft aus? Auf Anfrage unserer Zeitung schildert René Huber, Direktor des Spitals Leuggern im Kanton Aargau, wie das Krankenhaus, das wenige Autominuten von Waldshut entfernt liegt, mit Sterbefällen umgeht: "Wenn jemand im Sterben liegt, ob im Akutspital oder im Pflegeheim, und sich nicht in einem Einzelzimmer befindet, wird die Person in ein Einzelzimmer gebracht." Das Spital Leuggern verfügt damit über ein sogenanntes Sterbezimmer sowohl für Spital- wie auch Pflegeheimpatienten. "Im Akutspital verzeichnen wir glücklicherweise nur wenige Todesfälle pro Jahr, also sicherlich nicht mehr als circa drei bis fünf pro Jahr", fügt Huber hinzu.

