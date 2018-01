Kreis Waldshut Statistik: Mehr männliche Autohalter im Landkreis Waldshut

59,1 Prozent der Autohalter im Landkreis Waldshut sind männlich, 33,5 Prozent der Fahrzeuge sind auf Frauen zugelassen. Warum das so ist, erfahren Sie hier.

Kreis Waldshut (zds) 33,5 Prozent der Autos im Kreis Waldshut sind auf Frauen zugelassen. 59,1 Prozent sind auf Männer zugelassen. Studien liefern unterschiedliche Erklärungsansätze für dieses Verhältnis, das auch auf Bundes- und Landesebene so ungleich ausfällt.

Die Besitzverteilungsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes kennt drei Besitz-Bereiche: Männer, Frauen und Firmen. Daraus ergibt sich die erste Unwägbarkeit, wenn es um die Interpretation des männlichen und des weiblichen Verhältnisses zum und Anteil am Autobesitz geht: Bei den Firmenwagen gibt es keine Unterschiede nach Geschlecht, Männer und Frauen kommen je nach Job in den Besitz der Karossen.

Aktuell gilt im Landkreis Waldshut auf der Basis der 2017er-Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes folgende Verteilung: Männliche Halter haben 60 702 der Fahrzeuge, gleich 59,1 Prozent (Vorjahr: 59,4 Prozent). Auf Firmen waren 7547 Autos zugelassen. Das sind 7,4 Prozent (Vorjahr 7,2 Prozent). 34 416 oder 33,5 Prozent der im Kreis Waldshut zugelassenen Fahrzeuge (Vorjahr: 33,4 Prozent) haben eine Halterin. Verglichen mit dem Vorjahr stieg die Zahl der Frauen mit eigenem Auto um 764. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent. Bei den Männern stieg die Zahl der Fahrzeughalter von 2016 auf 2017 um 764. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent. Bei den Firmen kletterte die Zahl der Firmen-Fahrzeuge um 233. Das entspricht einem Plus von 3,2 Prozent.

Was das Verhältnis von Männern und Frauen zu Autos angeht, gibt es diverse Erklärungsmöglichkeiten. Junge Männer mit frischem Führerschein etwa haben häufig Partnerinnen, die jünger sind und noch keine Fahrerlaubnis haben. Und wenn es dann zum Familienalltag kommt, lässt oft der Vater den SUV auf sich zu, mit dem die Mutter wiederum die Kinder zum Kindergarten oder zur Schule bringt.

Der Fahrzeughersteller Nissan untersucht schon seit Jahren das Verhalten und den Einfluss von Frauen auf den Autokauf. Nach den Erkenntnissen des Nissan Technical Center im britischen Cranfield werden weltweit 80 Prozent aller Auto-Kaufentscheidungen direkt von Frauen beeinflusst. Befragt wurden Frauen aus Europa, Japan, China und den USA. Überraschung? Nicht für erfahrene Autoverkäufer, wie Klaus Heschke: ''Den Mann möchte ich sehen, der einen Autokauf nicht mit Frau oder Partnerin abspricht."

Was die bevorzugten Marken und Modelle angeht, liegen Männer und Frauen laut Aral-Studie "Trends beim Autokauf 2017" meist auf gleicher Wellenlänge. Zitat: "Das liegt auch daran, dass die Damenwelt in letzter Zeit die Favoriten wechselt." Die Studie: "Wollten vor zwei Jahren noch 27 Prozent der Käuferinnen einen Kleinwagen, sind es jetzt nur noch sechs Prozent."