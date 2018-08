von Heinz J. Huber

"Alles was fertig geplant ist, wird auch gebaut", versicherte der Staatssekretär aus Ludwigsburg etwa 25 Gesprächspartnern im Landratsamt, darunter etwa ein Dutzend Bürgermeister. Im neuen Verkehrswegeplan des Bundes bis 2030 sind die aufgeführten Baumaßnahmen laut Ministerium auch finanziert. Dazu geht die Planung der Schnellstraße derzeit an eine neue Behörde (Deges) über.

Der Landkreis werde der Planungsbehörde "ein verlässlicher Partner sein", versicherte Landrat Martin Kistler dem Besucher. Dieser hatte den Eindruck, dass die Kontroversen um die Schnellstraße am Hochrhein nicht mehr so im Vordergrund stehen wie bei früheren Besuchen. Bilger sieht eine gute Chance für die Umsetzung der Pläne.

Im Gespräch mit Staatssekretär Steffen Bilger ging es vor allem um die Hochrhein-Autobahn. Von links Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, der einladende Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner, Steffen Bilger, CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller und Landrat Martin Kistler. | Bild: Heinz J. Huber

Da die hohe Einstufung der Autobahn durch den Bund am Hochrhein von vielen als "letzte Chance" gesehen werde, forderte Regionalplaner Karl Heinz Hoffmann vom Ministerium in Berlin "eine klare Zeitschiene, was bis wann abzuarbeiten ist. Wir sind zu langsam, brauchen mehr Tempo. Was erwartet der Bund von uns, damit wir vorankommen?", fragte der Direktor des Regionalverbandes Hochrhein, ohne eine konkrete Antwort zu bekommen.

Waldshut-Tiengens Stadtrat Helmut Maier (CDU) erinnerte an den mehrfach schon erlebten Verkehrsinfarkt und Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber sieht die Geduld vieler Straßenanwohner bereits erschöpft.

Vor unrealistischen Erwartungen bei der Bevölkerung warnte allerdings Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Es geht nicht alles gleichzeitig", meinte Schäfer, die "vor allem als Behördenleiterin" an die Glaubwürdigkeit appellierte. "Am Ende werden wir an dem gemessen, was wir tatsächlich umsetzen." Für die neue Autobahn-Planungsbehörde hofft die Regierungspräsidentin, "dass die Deges genügend Planungsbüros findet mit den notwendigen Kapazitäten". Die Pläne müssten – mit Blick auf mögliche Einsprüche – auch "rechtssicher" sein.

