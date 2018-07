Die stationäre Gesundheitsversorgung im Landkreis Waldshut steht auf neuen Füßen. Die Stadt Waldshut-Tiengen ist nicht mehr Eigentümerin ihres Krankenhauses. Eine mehr als 600 Jahre andauernde Ära geht zu Ende.

Notar besiegelt den Ausstieg

Der Landkreis Waldshut und die Stadt Waldshut-Tiengen gehen in der stationären Gesundheitsversorgung nun ganz offiziell getrennte Wege. Der Ausstieg der Stadt aus der Spitäler Hochrhein GmbH zum 1. Juli 2018 ist nun auch notariell beurkundet. Damit ist der Landkreis alleiniger Eigentümer des Spitals Waldshut.

Stadt zahlt kräftig für die Sanierung

Die Stadt muss sich aber dennoch an den Sanierungskosten für das Haus beteiligen. Kein Ausstieg zum Nulltarif also. Ziel bleibt weiterhin der Bau eines neuen Zentralkrankenhauses für den Landkreis. Dieses soll in sieben bis acht Jahren seinen Betrieb aufnehmen.

Wechsel: Nach dem Austritt der Stadt Waldshut-Tiengen aus der Spitäler Hochrhein GmbH ist seit dem 1. Juli 2018 der Landkreis Waldshut alleiniger Eigentümer. Bild: Spital Waldshut

Lange hatten beide Parteien um den Ausstieg der Stadt Waldshut-Tiengens als Mehrheitsgesellschafter (60 Prozent) aus der Spitäler Hochrhein GmbH gerungen. Mit Hilfe von Juristen fanden beide Parteien schließlich einen Konsens. Den darin ausgehandelten Ausstiegsmodalitäten stimmten sowohl der Waldshuter Kreistag wie auch der Gemeinderat der Doppelstadt zu.

Kreis zahlt Pacht für Gebäude

Während der Kreis nun als Einzelgesellschafter auch das alleinige Sagen hat, bleibt das Grundstück weiter im Besitz des Spitalfonds Waldshut und damit der Stadt.

Nach Bezug des geplanten Zentralkrankenhauses kann Waldshut-Tiengen wieder frei über Grundstück und Gebäude verfügen. Das Gebäude bleibt bis dahin im Wege des Erbbaurechts in den Händen des Landkreises. Hierfür zahlt der Kreis eine jährliche Pacht in Höhe von 184 000 Euro an die Stadt.

Neuordnung der Spitäler GmbH

Den Ausstieg gibt es für die Stadt nicht zum Nulltarif. Der Spitalfonds Waldshut beziehungsweise die Stadt Waldshut-Tiengen haben der Spital Waldshut GmbH und später der Spitäler Hochrhein GmbH seit 2005 Darlehen in Höhe von 8,9 Millionen Euro gewährt. Diese Darlehen müssen nicht an die Stadt zurückgezahlt.

Auch die Patronatserklärungen (Bürgschaften), mit der Stadt und Landkreis eine Überschuldung der GmbH vermeiden wollten, werden nicht wieder an die Bürgen zurückgezahlt. Der Anteil der Stadt beträgt 9,9 Millionen Euro. Davon müssen noch etwa drei Millionen Euro gezahlt werden. Zudem muss sich die Stadt mit 14,4 Millionen Euro an der Aufrüstung des Spitals Waldshut beteiligen. Und mit weiteren 2,3 Millionen Euro an Abfindungen für das Personal des Bad Säckinger Krankenhauses.

Zufriedenheit auf allen Seiten

Nach der Unterzeichnung der Ausstiegsverträge zeigten sich alle Seiten zufrieden. „Ich freue mich, dass wir den so lange angestrebten Ausstieg der Stadt Waldshut-Tiengen so zügig und konstruktiv umsetzen konnten und dass uns mit dem Landkreis Waldshut ein engagierter und verantwortungsbewusster Alleingesellschafter erhalten bleibt“, sagt Hans-Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein GmbH, in einer Pressemitteilung des Spitals. Zudem schätze er sich besonders glücklich, dass sich für die Mitarbeiter nichts ändern werde.

Lob von Landrat und OB

In der gleichen Mitteilung sagt Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank: „Wir legen mit unserem Ausstieg aus der Spitäler Hochrhein GmbH einen weiteren Meilenstein, um die Stadt finanziell zu entlasten. Ich bin überzeugt, dass wir einen guten und vor allem konstruktiven Weg gefunden haben.“

Und Landrat Martin Kistler erklärt: „Der Zeitplan für die Realisierung des Zentralspitals ist straff, und ich freue mich, dass wir nun, nachdem alle gesellschafterrechtlichen Belange geklärt worden sind, klar nach vorne schauen und den eingeschlagenen Weg zielstrebig weiter verfolgen können.“

