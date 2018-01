Albbruck/Hotzenwald So war die erste Saison des Albsteigs Schwarzwald

Albsteigfonds zieht positives Fazit über den im Juli 2017 eröffneten Wanderweg Albsteig Schwarzwald. Der Wanderweg, der inzwischen auch mit dem Zertifikat "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet wurde, zieht Wanderer aus ganz Deutschland an. Mit Trekkingcamps will der Landkreis auch junge Wanderer als Zielgruppen erschließen.

Vom Projekt Trekkingcamps, das der Landkreis auf den Weg bringen will, soll auch der Wandertourismus am Albsteig profitieren. Damit soll eine Angebotslücke vor allem für junge Wanderer geschlossen werden, die in erster Linie ursprüngliche Natur erleben und möglichst einfach unterwegs sein wollen. Entlang der beiden Fernwanderwege Schluchtensteig und Albsteig sollen einfache Naturzeltplätze in Distanzen von etwa 15 Kilometern eingerichtet werden. Diese Camps könnten nur im Internet und nur für eine Nacht gebucht werden. Das Interesse für solcher Einfachcamps, die eine Komposttoilette, eine Feuerstelle und Platz für drei bis fünf kleine Zelte bieten, sei sehr hoch. Die Camps sollen im Spätsommer 2019 zur Verfügung stehen.

Der Albsteig-Fonds

Der Albsteig-Fonds ist ein Instrument zur Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Wanderprojekts Fernwanderweg Albsteig Schwarzwald des Landkreises. Ordentliche Mitglieder sind die Albsteiggemeinden Albbruck, Bernau, Dachsberg, Feldberg, Görwihl, Häusern, St. Blasien und der Landkreis Waldshut. Höchenschwand, Schluchsee, Waldshut-Tiengen und Weilheim liegen an den Zuführungsstrecken zum Albsteig und an der Rückführungsvariante Wolfssteig und leisten Marketingbeiträge an den Fonds.