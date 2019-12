Hochrhein vor 4 Stunden

So hält Ihr Weihnachtsbaum möglichst lange durch: Fünf Tipps vom Kauf bis hin zur Pflege

Zweifelsfrei soll der Christbaum über die Weihnachtsfeiertage stehen. So lange muss er durchhalten, ohne dass seine Nadeln den Teppich oder die Fließen berieseln. Was ist zu tun, damit die Menschen möglichst lange Freude an ihrem Weihnachtsbaum haben? Welche Maßnahmen empfehlen Experten?