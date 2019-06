Kreis Waldshut vor 1 Stunde

So bekommen Deutsche beim Einkaufen die Schweizer Mehrwertsteuer zurück

Der Einkauf in der Schweiz muss für eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer an Ausländer einen Mindestwert von 300 Franken haben. Für Bewohner des deutschen Grenzgebiets, wie am Hochrhein, gelten besondere Mengen- und Wertfreigrenzen.