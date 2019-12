Während am Hochrhein die Weihnachtsmärkte schon abgebaut sind, ist der Budenzauber im grenznahen Elsass noch lange nicht beendet. Bis zum 29. und 30. Dezember haben die Weihnachtsmärkte in Mulhouse, Colmar, Straßburg und weiteren kleinen Orten geöffnet.

Weihnachtsmarkt in Mulhouse Wann geöffnet? Der Weihnachtsmarkt in Mulhouse kann noch bis zum 29. Dezember besucht werden. Am 25. Dezember ist der Markt geschlossen, am 26. Dezember öffnet der Markt von 12 bis 20 Uhr, am Freitag, 27., und Samstag,