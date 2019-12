Hochrhein/Laufenburg vor 4 Stunden

Sie pflegen den alten Messritus und predigen in der Schweiz: Diese zwei Priester der Petrusbruderschaft wohnen in der Laufenburger Altstadt

Markus Schmidt und Simon Gräuter fallen schon durch ihr Äußeres in Laufenburg auf, denn Priester wie sie gibt es nur selten. Die Priester leben quasi als Grenzgänger in Deutschland. Am Gemeindeleben auf deutscher Rheinseite sind sie nicht beteiligt