von SK

Wegen Verdacht auf sexuelle Nötigung wurde gegen den Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Waldshut Haftbefehl erlassen. Darüber haben die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und das Polizeipräsidium Freiburg informiert. Der Mann soll am Mittwochnachmittag in dem Heim eine Reinigungs-Mitarbeiterin sexuell bedrängt haben. Zu dem Vorfall soll es gekommen sein, als die Frau das Angebot des Mannes annahm, bei ihm im Zimmer einen Kaffee zu trinken. Der 21-Jährige soll unter einem Vorwand die Tür von innen zugeschlossen haben, wobei er den Schlüssel stecken ließ. Im weiteren Verlauf soll es zu dem sexuellen Übergriff gekommen sein, bei dem die Frau auch eine Kopfprellung erlitten habe. Die Attackierte setzte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand dagegen zur Wehr und konnte flüchten. Am Abend habe sie Anzeige erstattet. Noch in der Nacht sei der Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden, so Staatsanwaltschaft und Polizei.