Bad Säckingen vor 2 Stunden

Sexuelle Belästigung im Zug: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Die drei tatverdächtigen jungen Männer, die am späten Donnerstagabend eine 27-Jährige Frau in der Regionalbahn nach Waldshut sexuell bedrängt haben sollen, konnten ermittelt werden. Sie wurden am Sonntagabend, 11. August, am Bahnhof in Bad Säckingen von Beamten des Kriminaldauerdienstes kontrolliert und dabei festgestellt.