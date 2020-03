von sk

Am Donnerstag, 5. März, sind gezielt ältere Leute im Landkreis Waldshut von Betrügern angerufen worden, die sich als Verwandte ausgaben und so versuchten, an Geld zu kommen. In keinem Fall kam es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Geldübergabe, in einem Fall wurde der bevorstehende Betrug allerdings erst von einer sensibilisierten Bankmitarbeiterin verhindert. Die Frau warnte den 91 Jahre alten Kunden noch rechtzeitig, als er einen vierstelligen Bargeldbetrag abhob. Betrügerische Anrufe wurden aus Bad Säckingen, Laufenburg, Görwihl, Murg und Klettgau bei der Polizei gemeldet. Bei dem sogenannten Enkeltrick rufen die Betrüger bei meist älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Auto- oder Wohnungskauf. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Sobald der Angerufene seine Zahlungsbereitschaft signalisiert, wird ein Bote angekündigt, der das Geld abholt.

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie den Anrufer dazu auf, seinen Namen selbst zu nennen.

Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Übergeben Sie niemals Wertsachen an unbekannte Personen. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, dann informieren Sie unverzüglich Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den polizeilichen Notruf (110 – ohne Vorwahl). Weitere Hinweise und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de