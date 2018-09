Laufenburg Schwerer Unfall in Laufenburg: Mehrere Menschen teils schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich in den frühen Morgenstunden in Laufenburg ereignet. Beteiligt waren ein Auto und ein Bus. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer des Autos musste per Hubschrauber in die Un-Klinik gebracht werden. Der Rettungseinsatz dauerte bis in den Vormittag hinein.