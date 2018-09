Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr am Bahnhof Grunholzer Straße in Laufenburg ereignet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Auto rammt Stadtbus

Nach Informationen unserer Zeitung war ein Kleinwagen über einen Bahnübergang gefahren. Der Fahrer wollte in die B 34 einbiegen. Hierbei stieß er mit einem Linienbus zusammen, in dem sich Fahrgäste befanden. Der Fahrer des Kleinwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Laufenburg befreit werden.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der verunglückte Autofahrer in die Uni-Klinik Freiburg gebracht | Bild: Kamera 24

Sechs Fahrgäste im Linienbus verletzten sich so stark, dass sie der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser brachte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer des Kleinwagens aufgrund seiner Verletzungen in eine Uni-Klinik.

Bundesstraße erst jetzt wieder problemlos befahrbar

Die Bundesstraße war im Bereich Bahnhof und Bahnübergang Andelsbach für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. Trotz einer Umleitung war der Berufsverkehr stark betroffen. Es bildeten sich längere Staus.

Erst am späten Vormittag konnten die Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen werden.

