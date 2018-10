Ein Blick auf die Nummernschilder verrät: Auch aus weit entfernten Kantonen wie Luzern kommen die Einkäufer aus der Schweiz nach Waldshut, nehmen dafür teils stundenlange Autofahrten auf sich. Doch bis zu welcher Distanz lohnt sich das überhaupt?

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat sich in ihrer Studie "Retail Outlook 2018" (Deutsch: Einkaufsausblick 2018) mit dieser Frage näher beschäftigt. Was dabei auffällt: Nicht nur Spritkosten und billigere Ware spielen bei der Rentabilität eine Rolle.

Thurgauer Vorstoß gegen grüne Zettel: Einkaufstouristen sollen Steuern an die Schweiz zahlen

6,2 Prozent aller Einkaufsunternehmungen erledigen unsere Landesnachbarn laut der Studie gezielt außerhalb der Schweiz, 75 Prozent davon werden von Einwohnern der Grenzregionen getätigt. Die Wege sind hierbei im Schnitt deutlich länger, als wenn im Inland eingekauft wird. Durchschnittlich 14 Kilometer in 28 Minuten betragen Hin- und Rückweg beim Einkaufen in der Schweiz.

Geht es über die Grenze, sind es 69 Kilometer und 88 Minuten. Um errechnen zu können, ab wann sich ein Einkauf in Deutschland trotz dieses Mehraufwands rentiert, legt die Studie einen Kostenaufwand von 73 Rappen (64 Cent) pro Autokilometer und 62 Rappen (54 Cent) pro Minute fest.

Wer gemeinsam auf Einkaufstour geht, muss die Zeitkosten hier mit der Personenanzahl multiplizieren, die Ausgaben für die zurückgelegte Strecke jedoch nicht – schließlich sitzt man zusammen im Auto.

Dass einige unserer Nachbarn aufgrund der genauen Berechnungsmöglichkeit in Zukunft fern bleiben könnten, darüber macht sich Jochen Seipp, Pressesprecher des Werbe- und Förderungskreises Waldshut allerdings keine Sorgen: "Mit oder ohne Studie bleibt es für die Schweizer Kundschaft sicherlich attraktiv, an den Hochrhein zu kommen." Dafür würden schöne Altstädte und eine Angebots- und Branchenvielfalt sorgen.

Dementsprechend bleibt es nach wie vor der individuellen Abwägung überlassen, ab wann man eine Fahrt nach Deutschland für lohnenswert hält.

Von Luzern nach Waldshut

Ein Ehepaar aus Baden benötigt für die rund 25 Kilometer nach Waldshut knapp 37 Mintuen. Gemäß der Rechenmethode der Studie "Retail Outlook 2018" (Multiplikation von Zeit und Kilometeranzahl) ergibt das eine Gesamtsumme von 112,16 Euro Zeit- und Wegkosten für Hin- und Rückweg. Beim Einkauf im eigenen Land würden sich diese Kosten auf 39,48 Euro belaufen. Rentieren würde sich ein Einkauf in Waldshut also erst ab einem Kaufwert von mindestens 72,69 Euro (Zahl ergibt sich aus der Differenz von Deutschem und Schweizerischem Zeit- und Wegaufwand). Die Mehrwertsteuerrückerstattung (19 Prozent auf die meisten Produkte) ist in diesem Beispiel bereits einkalkuliert. Das heißt, vor Rückerstattung müsste der Betrag bei rund 86 Euro liegen.

Ein Ehepaar aus Zürich muss 52 Kilometer in 49 Minuten zurücklegen bis nach Waldshut zurücklegen, für Hin- und Rückweg kostet sie das 173,44 Euro. Im Vergleich mit den durchschnittlichen Zeit- und Wegkosten in der Schweiz rentiert sich ein Einkauf in Waldshut daher ab einem Betrag von 133,97 Euro, vor der Rückerstattung der Mehrwertsteuer müsste es für etwa 159 Euro einkaufen.

Ein Ehepaar aus Luzern fährt sogar 90,1 Kilometer bis nach Waldshut und opfert hierfür eine Stunde und 21 Minuten. Mit Rückweg zahlen sie hierfür 292 Euro. Abzüglich der durchschnittlichen 39,48 Euro, die sie hierfür in der Schweiz ausgeben müssten, lohnt sich ein Einkauf in Waldshut ab 252,54 Euro, vor der Mehrwertsteuer-Rückerstattung müssten sie sogar mindestens 300,52 Euro ausgeben.

Nicht einkalkuliert in die Berechnungen sind die immer wieder auftretenden Verkehrsstaus.