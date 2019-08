von sk

Großes Glück hatte eine 27-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstag gegen 19.50 Uhr bei der Schwarzabruck bei Häusern. Die Autofahrerin kam nach Polizeiangaben aus unbekannter Ursache nach links, kurz vor der Kraftwerksbrücke, von der Fahrbahn ab und landete im Stausee. Der Wagen stand danach etwa knietief im Wasser. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Zur Verhinderung der Ausbreitung von Betriebsstoffen aus dem Auto war die Feuerwehr Häusern und St. Blasien mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften am Unfallort. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.