von SK

Am frühen Sonntagmorgen um 02:10 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch beim Polizeirevier Weil am Rhein. Laut Polizeibericht gab der Anrufer an, dass er sich in Weil auf der Hauptstraße in Richtung Altweil befinde und dringend einen Rettungswagen benötige.

Durch die eingesetzte Streifenbesatzung des Weiler Reviers konnte schließlich der 61 Jahre alte Anrufer aufgefunden werden, so die Mitteilung der Polizei weiter. Da der Mann gegenüber den beamten über massive Schmerzen klagte, wurde er schließlich an den Rettungsdienst des DRK Lörrach überstellt. Kurze Zeit später meldete sich die Besatzung des Rettungswagens beim Polizeirevier Weil und bat um Unterstützung der Polizei, da sich der „Patient“ nun unkooperativ verhalte. Also fuhr die Streifenbesatzung wieder zurück.

Vor Ort konnte laut Polizeimitteilung ermittelt werden, dass der Anrufer die Mitarbeiter des Rettungsdienstes nun völlig grundlos massiv beleidigte und seine Verhaltensweise auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten weiter fortsetzte. Da keinerlei Gründe für eine weitere Betreuung durch den Rettungsdienst vorlagen, wurde der Mann vor Ort wieder entlassen, teilte die Polizei mit. Allerdings wird sich der aggressive 61-Jährige nun in mehreren Strafverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.