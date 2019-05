Die Saison der SÜDKURIER-Leserreisen wurde mit einer viertägigen Genussreise vom 3. bis 6. Mai nach Südtirol eröffnet. 69 Leser lernten auf der Fahrt mit einem Doppeldecker Bus von Zimmermann Reisen in Bad Säckingen die landschaftliche Schönheit Südtirols kennen.

Erinnerung: Noch völlig hingerissen von der beeindruckenden Architektur und der Führung durch die Wein-und Sektkellerei Rotari haben sich die Leser zu einem Erinnerungsfoto zusammengefunden. Zur Winzergenossenschaft Mezzacorona Rotari im Trentino gehören 1600 Winzer, die ihre Trauben hier anliefern, und 2800 Hektar Weinberge.

Unterbrochen vom traditionellen Sektfrühstück ging es für unsere Leser am ersten Tag via Brenner in das Pustertal in Südtirol. In der Obstgenossenschaft Melix in Brixen wurden sie von Apfelbotschafter Hans Tauber empfangen, der die Leser als Reiseleiter begleitete. Seine Führung durch die riesigen Hallen der Obstgenossenschaft zeigte, dass 2018 auch in Südtirol ein besonders ertragreiches gewesen war.

Wie gut Äpfel, Saft, Schnaps und Apfellikör hier schmecken, davon konnten sich unsere Leser anschließend bei einer Verkostung überzeugen. Im Anschluss ging es zum letzten Ziel des Tages: Dem 4-Sterne Sonnenhotel „Adler“ in Villanders hoch oben im Eisacktal, mit Blick zu den Dolomiten. Hier erwartete unsere Leser am Abend ein leckeres Fünf-Gang-Menü anstatt des versprochenen 3-Gang-Menüs.

Vergnügt: Bestückt mit Haarnetz und Warnweste begaben sich unsere Leser gemeinsam mit Apfelbotschafter Hans Tauber (links oben) auf eine Betriebsführung durch die Obstgenossenschaft Melix in Brixen. Hans Tauber, Rundfunksprecher von Radio Bozen, fungierte die Reise über als Reiseleiter und ließ unsere Leser teilhaben an seinem Wissen über Land und Leute. Bild: Marion Rank

Zünftig startete der Samstag: Die Fahrt führte über den Gampenpass ins Trentino zum Alpengasthof „Reinhof“ in St. Felix, wo neben einem Kaiserschmarrn auch Südtirols Jodlerkönigin Maria Sulzer wartete. Danach ging es in die Provinz Trient zur Besichtigung einer der bedeutendsten Wein- und Sektkellereien des Trentino, der Rotari. Hier begeisterten nicht nur die die Führung sowie das edle Ambiente, sondern auch die Sektverkostung. Zurück im Hotel, wurden die Leser am Abendvon Hotelier Walter Rabensteiner bestens unterhalten.

Musik: Reisebegleiter und Apfelbotschafter Hans Tauber, Südtirols Jodlerkönigin Maria Sulzer und Ewald Geiser (von links) unterhielten auf Reinhof in St. Felix.

Am Sonntag ging es hinauf in das zauberhaft verschneite Almdorf Haidenberg, wo die Leser beim Schaubacken zusehen konnten. Die frisch gebackenen, duftenden Laibe gab es im Anschluss an einen Vesperteller mit Südtiroler Spezialitäten als Mitbringsel.

Vorführung: Marius Kerschbaumer, Bäcker im Almdorf Haidenberg, zeigte und erklärte, wie auf der Alm früher Brot für mehrere Monate im rund 100 Laiben fassenden Steinofen gebacken wurde. Hier bereitet er gerade den Teig für rund 70 Brote zu.

Und weiter ging das Programm, das Klaus Rüttnauer von Zimmermann Reisen gemeinsam mit Hans Tauber und Stefan Gostner aus Südtirol zusammengestellt hatte: Eine Führung durch Schloss Rodeneck in Rodeneck, mit anschließender Honigverkostung und einem Glas Honig als Geschenk. Nach dem Abendessen sorgte Alleinunterhalter „Reini“ für einen gelungenen Abschiedsabend im Hotel.

Am Montag lachte endlich einmal die Sonne aus vollem Herzen, gab den Blick frei auf die Bergwelt der Dolomiten. Doch es hieß Abschied nehmen, nur unterbrochen von einer letzten Verkostung von Südtiroler Spezialitäten in Plaus. Dann führte der Heimweg über Meran, den Kalterer See in Richtung Reschenpass, entlang Apfelplantagen, Weinreben, Burgen und Schlössern zurück an den Hochrhein, wo alle Leser wohlbehalten von einem wohlbesonnen Busfahrer zurückgebracht wurden.

Überraschung: Noch eine letzte Verkostung von Südtiroler Spezialitäten gab es auf der Rückreise in Plaus für die Leser.

