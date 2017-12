Waldshut-Tiengen Schnelle Jobs für Asylbewerber: Programm Mika wird fortgesetzt

Das Mika-Programm des Landkreises für die frühe Vermittlungen von Asylbewerber läuft 2018 weiter. Es steht jetzt auch geduldeten Migranten offen.

Kreis Waldshut (hjh) Den Versuch, Asylbewerber schon vor ihrer Anerkennung als Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt zu bringen, setzt die Sozialbehörde des Landkreises 2018 fort. Der Kreistag stellte einstimmig 100 000 Euro dafür bereit. Seit 2016 kamen durch das Programm "Mika" laut Verwaltung 51 Flüchtlinge zumindest zeitweise zu einem Arbeitsplatz.

Mit "Mika" (Migranten integrieren in Kultur und Arbeit) haben bisher Asylbewerber mit guten Chancen auf Anerkennung auch die Chance auf einen Arbeitsplatz. Das Programm soll auch heimischen Firmen, die neue Mitarbeiter auf dem heimischen Arbeitsmarkt nicht mehr finden, weiter helfen.

Bis September vermittelte das Jobcenter des Landkreises über Mika 115 Praktika von 102 Migranten in 71 Unternehmen. 51 Vermittlungen führten in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Nach einer Umfrage des Jobcenters bei 20 Personalstellen der beteiligten Firmen waren alle bereit, weiter über die GWA (Qualifizierungsgesellschaft des Landkreises mit der Handwerkskammer) mit Flüchtlingen zu arbeiten. In zwölf der 20 Betriebe arbeiteten immer noch (eine oder mehrere) über Mika vermittelte Personen. Die Behörde betrachtet Mika als eine "Erfolgsgeschichte".

Inzwischen ändert sich der in Frage kommende Personenkreis. Die Zahl Asylsuchender mit erkennbar guter Bleiberechtsperspektive geht stark zurück, während sich Anfragen von Asylsuchenden anderer Nationen häufen. Im November lebten in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises noch 372 Migranten (ohne die Syrer), die mit einer Gestattung oder Duldung in Deutschland sind. Unternehmen hätten Bereitschaft signalisiert, so die Behörde, auch diese Personengruppe zu testen und bei Erfolg auch einzustellen. Dies trotz des Risikos, die Arbeitskräfte bei einer Rückführung ins Heimatland wieder zu verlieren.

Im Neuen Jahr wird das Mika-Programm deshalb auf Migranten mit Gestattung oder Duldung erweitert. Von maximal 120 Programmteilnehmern will das Integrationsbüro 25 in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder in Ausbildung bringen.

wird durch die Integrationsmaßnahme von der GWA gemeinnützige GmbH organisiert. Sie richtet sich an Arbeitsuchende, beispielsweise durch Bewerbungstraining, Beratungen und Schulungen. Durch Unterstützung bei der Personalbeschaffung gehören auch Arbeitgeber zur Zielgruppe.