von SK

Schneefall hat am Donnerstagmorgen für starke Verkehrsbehinderungen im Kreis Waldshut geführt. Die Polizei zählte fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 6.35 Uhr auf der B 314 zwischen Stühlingen-Grimmelshofen und Blumberg-Fützen. Dort war eine 19 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin von Fützen in Richtung Grimmelshofen unterwegs, als sie nach Polizeiangaben auf der schneebedeckten Straße in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Die junge Frau kam auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Fahrerseite in einen entgegenkommenden Audi. Neben der Mitsubishi-Fahrerin wurde ihre 22-jährige Beifahrerin und im entgegenkommenden Wagen der 28 Jahre alte Fahrer verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Zunächst musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Später war eine einspurige Verkehrsführung an der Unfallstelle möglich. Die Feuerwehren aus Stühlingen und Grimmelshofen waren ebenso an der Unfallstelle, da zunächst von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde.

Gegen 7.20 Uhr kam es vor Grimmelshofen, aus Fahrtrichtung Stühlingen gesehen, noch zu einem Auffahrunfall, bei dem niemand verletzt wurde. Die Ursache lag in diesem Fall aber nicht an der Witterung. Ansonsten zählte die Polizei im Landkreis vier weitere witterungsbedingte Verkehrsunfälle, wobei es bei Blechschäden blieb. Auf der B 500 bei Höchenschwand war nach Polizeiangaben gegen 6.40 Uhr ein 26 Jahre alter Autofahrer auf einen vorausfahrenden Rettungswagen gerutscht, als dieser verkehrsbedingt langsamer wurde. Hier ist ein Schaden von rund 5500 Euro an den Fahrzeugen zu verzeichnen. Zwei ähnliche Unfälle passierten in Waldshut und Klettgau-Erzingen. Hier rutschten nachfolgenden Autos einem Vorausfahrenden ins Heck. Die Autos blieben fahrbereit. Bei Laufenburg streifte ein Lkw einen auf der Rotzler Straße stehenden Pkw. Dessen Fahrer wollte einem anderen helfen, der mit dem Auto stecken geblieben war.