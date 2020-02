Die Schluchseewerk AG Laufenburg steht aktuell in Verhandlungen mit den deutschen Netzbetreibern TransnetBW aus Stuttgart und Amprion aus Dortmund über den Verkauf des Umspannwerkes Kühmoos bei Rickenbach-Egg. Das bestätigte Schluchseewerksprecher Peter Steinbeck jetzt gegenüber unserer Zeitung. Es sei aber noch nichts in trockenen Tüchern, sagte Steinbeck. Dennoch habe das Schluchseewerk seine Mitarbeiter bereits über die Gespräche informiert.

Die Warte des Umschaltwerks Kühmoos, hier werden europäische Energieströme gesteuert. | Bild: Schluchseewerk AG

Welche Folgen hätte ein Verkauf?

Bei den Beschäftigten und deren Familien wird bereits über Stellenabbau spekuliert. „Genau um solche Ängste zu vermeiden, haben wir uns für Transparenz entschieden und unsere Mitarbeiter frühzeitig in Kenntnis gesetzt,“ betont Steinbeck, „niemand muss Angst um den Arbeitsplatz haben.“ Was sich einzig ändern könnte, sei der Arbeitsort oder der Arbeitgeber, fügte er hinzu.

Das Umschaltwerk Kühmoos aus der Vogelperspektive. | Bild: Schluchseewerk AG

Im Moment sei noch völlig unklar, ob es zu einem Verkauf kommt und wie die Modalitäten ausgehandelt werden. So könne es je nach Ausgestaltung des Vertrags sein, dass ein Kühmoos-Mitarbeiter künftig seinen Arbeitsplatz in Laufenburg, Bad Säckingen oder Wehr hat. Ebenso könne es sein, dass man ihm einen Arbeitgeberwechsel zum neuen Eigentümer vorschlägt. „Aber die Fachkräfte, die wir haben, die brauchen wir auch in Zukunft“, so Steinbeck.

Gemeinsam mit dem Kraftwerk Säckingen begannen die Bauarbeiten in Kühmoos. | Bild: Schluchseewerk AG

Wie ist es überhaupt zu den Verhandlungen gekommen?

Die beiden Netzbetreiber TransnetBW und Amprion sind laut Steinbeck auf das Schluchseewerk zugekommen: „Die Initiative ging von denen aus, wir wären nicht auf die Idee gekommen“, sagt er. Gleichwohl ist ein Verkauf für das Laufenburger Unternehmen durchaus vorstellbar, letztlich sei entscheidend, wie die Konditionen sind.

1967 speist die erste Maschine des Kraftwerks Säckingen über Kühmoos in das europäisache Verbundnetz ein. | Bild: Schluchseewerk AG

Kann das Schluchseewerk aufs Kühmoos überhaupt verzichten?

Das sei durchaus möglich, sagt Steinbeck. Das Werk sei ursprünglich gebaut worden, um für die Pumpspeicherwerke des Unternehmens einen Anschluss ans Netz zu haben. Die Einspeisung sei heutzutage jedoch mit wesentlich kleineren Anlagen möglich. Dagegen habe sich das Umspannwerk Kühmoos mit den Jahren zu einem europäischen Netzknoten entwickelt, bei dem große Energieströme gesteuert werden. Dies ist originär aber nicht das Geschäft des Schluchseewerkes, sondern der Netzbetreiber.

Die Warte, aufgenommen vermutlich in den 1970er Jahren. | Bild: Schluchseewerk AG

Eine attraktive Braut für Netzbetreiber

Als großer europäischer Netzknoten ist das Kühmoos für Netzbetreiber interessant. Mit TransnetBW und Amprion haben nun zwei Große angeklopft, die einerseits der EnBW gehören (Transnet zu 100 Prozent) und der RWE (Amprion zu 25,1 Prozent). Die Schluchseewerk AG ihrerseits gehört ebenfalls EnBW und RWE – „also bleibt es irgendwie in der Verwandtschaft“, meint Steinbeck.

Hat das Schluchseewerk überhaupt Entscheidungsfreiheit, wenn hinter allen Beteiligten die Mütter EnBW und RWE stecken?

Ja, sagt Unternehmenssprecher Steinbeck, falls die Verhandlungen zu keinem befriedigenden Ergebnis kämen, werde das Schluchseewerk nicht verkaufen. Bis wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, weiß der Unternehmenssprecher nicht. Das kann in einigen Monaten sein, aber auch in die Jahre gehen.