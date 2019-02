Meinung Was soll man tun, wenn mal wieder unbemerkt brasilianische oder amerikanische Münzen im Portemonnaie landen?

Manche Münzen von außerhalb der Eurozone sehen einigen Euro-Cent-Münzen zum Verwechseln ähnlich. So landen sie unbemerkt in unseren Geldbeuteln. Was soll man aber damit tun? Extra in ihren Herkunftsländern Urlaub machen, um sie auszugeben?