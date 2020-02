Es ist eine weit zurückreichende Tradition: Das Scheibenschlagen. Traditionell findet es am Wochenende nach dem Aschermittwoch statt und soll als alte Fasnachtstradition den Winter vertreiben. Viele Gemeinden in den Landkreisen Waldshut und Lörrach und darüber hinaus halten bereits seit Jahrhunderten an der Tradition fest. Doch was steckt eigentlich dahinter und wo kann man sich dieses außergewöhnliche Spektakel anschauen?

Was ist das Scheibenschlagen?

Beim Scheibenschlagen werden brennende oder glühende Holzscheiben auf einen Stock gespießt und über eine Rampe ins Tal geschossen. Die Scheibe wird einer bestimmten Person gewidmet und mit einem lieben oder nicht ganz so lieben Spruch belegt. Der Spruch wird vielerorts mit: „Schibii, Schiboo...“ begonnen.

Oft startet das Scheibenschlagen mit einem Fackelzug. Die Fackeln entzünden das traditionelle Scheibenfeuer, in dem dann die Holzscheiben zum Glühen gebracht werden.

Hier die Termine der Fasnachtsfeuer 2020 in der Region im Überblick:

Samstag, 29. Februar:

Oberlauchringen, Beginn: 18 Uhr

Ühlingen, Beginn: 18.30 Uhr

Berau, Beginn: 18.30 Uhr

Unter-Obermettingen, Beginn: 19 Uhr

Höchenschwand, Beginn: 20 Uhr

Günzgen, Beginn: 19 Uhr

Herdern, Beginn: 19 Uhr

Hohentengen, Beginn: 19 Uhr

Weilheim, Beginn: 19.30 Uhr

Nöggenschwiel, Beginn: 19.30 Uhr

Remetschwiel, Beginn: 19.30 Uhr

Riedern, Beginn: 19.11 Uhr

Bühl, Beginn: 19 Uhr

Reckingen, Beginn: 18 Uhr

Eggingen, Beginn: 17.11 Uhr

Albbruck, Beginn: 18 Uhr

Schachen, Beginn 19.11 Uhr

Birndorf, Beginn 19 Uhr

Buch, Beginn: 19.11 Uhr

Grießen, Beginn: 19 Uhr

Schönau, Beginn: 19 Uhr

Ewattingen, Beginn: Bei Einbruch der Dunkelheit

Münchingen, Beginn: 19.11 Uhr

Lembach, Beginn: 18.30 Uhr

Ofteringen, Beginn: 19 Uhr

Schwerzen, Beginn: 18 Uhr

Stühlingen, Beginn: 18.30 Uhr

Grimmelshofen, Beginn: 19.11 Uhr

Lausheim, Beginn: Bei Einbruch der Dunkelheit

Schwaningen, Beginn: 18.11 Uhr

Weizen, Beginn: Nach Einbruch der Dunkelheit

Bettmaringen, Beginn: 18 Uhr

Görwihl, Beginn: 19 Uhr

Harpolingen, Beginn 18.11 Uhr

Hogschür, Beginn: 19 Uhr

Herten, Beginn: 18.45 Uhr

Minseln, Beginn: 19 Uhr

Nollingen, Beginn: 19 Uhr

Nordschwaben, Beginn: 18 Uhr

Sonntag, 1. März:

Todtnau, Beginn: 18 Uhr

Bonndorf und die Ortsteile, Beginn: 19 Uhr

Gündelwangen, Beginn: Einbruch der Dunkelheit

Blumegg, Beginn: 18 Uhr/18.30 Uhr

Samstag, 7. März:

Rüßwihl, Beginn: 19 Uhr

Dettighofen, Beginn: 18 Uhr

Wehr, Beginn: 19.11 Uhr

Woher kommt die Tradition?

Das heutige Scheibenschlagen geht auf einen Unfall zurück: Im Jahr 1090 wurde das Kloster Lorsch durch eine brennende Scheibe in Brand gesteckt. Die Tradition geht auf vorchristliche Zeiten zurück und hat bis heute überlebt. Während man allerdings früher noch die Scheiben das Tal hinunter schoss, um für fruchtbare Felder zu beten, geht es heute eher um den Spaß.

Warum ist das Scheibenschlagen nach dem Aschermittwoch?

Beim Scheibenschlagen handelt es sich um eine Tradition der sogenannten „Alten Fasnacht“, die vor 1901 noch bis zum Sonntag ging. Um die Fastenzeit bis Ostern, wie in der Bibel vorgeschrieben auf 40 Tage zu verkürzen, endet die Fasnacht heute bereits am Aschermittwoch, während das Scheibenschlagen in den meisten Gemeinden weiterhin traditionell am Wochenende danach stattfindet.