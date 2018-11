Die einen sammeln Muscheln am Strand, die anderen Steine in den Bergen. Souvenirs aus Naturmaterialen scheinen bei Urlaubern beliebt zu sein. Dies dachte sich wohl auch die Pro Rheinfall AG und bietet seit einiger Zeit den Besuchern, die aus allen Herren Ländern zu einem der größten Naturschauspiele in Europa pilgern, ein Naturprodukt an, das am Rheinfall im Überfluss vorzufinden ist: Wasser.

Gefördert beim Grundwasserpumpwerk beim Rheinfall, still oder mit Kohlensäure versetzt, abgefüllt in Schaffhausen in 0,33-Liter-Dosen und seit kurzem auch in Halb-Liter-Glasflaschen, können die Käufer ein paar Schlückchen Rheinfall mit nach Hause nehmen oder vor Ort ihren Durst damit stillen.

"Rette das Bier, trinke Wasser" steht auf Englisch auf dem Logo des Rheinfall-Wassers. | Bild: Juliane Schlichter

Um die bunt bedruckten Dosen, die die gleiche Flüssigkeit enthält, die aus jedem Wasserhahn rund um den Rheinfall läuft, für jeweils drei Franken an den Mann oder die Frau zu bringen, hat sich das Unternehmen einen Marketing-Gag ausgedacht und wirbt für das Rheinfall-Wasser mit dem einprägsamen Spruch: "Save beer, drink water", was auf deutsch sinngemäß bedeutet, dass man lieber Wasser trinken als Bier verschwenden sollte.

Rheinfall/Hochrhein Geröllhalde statt Wassermassen: Der trockene Sommer nimmt dem Rheinfall die Kraft Das könnte Sie auch interessieren

Interessanterweise hat die Pro Rheinfall AG ein weiteres Produkt im Angebot: das Rheinfall-Bier, das ausschließlich in den Gastronomiebetrieben an beiden Seiten des Rheinfalls erhältlich ist. Den offensichtlichen Widerspruch löst das Schweizer Unternehmen mit einer verblüffend einfachen Erklärung auf: Indem es den Slogan kurzerhand umdreht in "Save water, drink beer" und damit für den Gerstensaft vom Rheinfall wirbt.

Konstanz Bodensee von oben: Wenn das Wasser sich zurückzieht Das könnte Sie auch interessieren

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein