Lotynka sei der älteste Malaienbär in Europa gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Zoos. Experten zufolge liegt die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Tierart bei über 20 Jahren. „Ihr hohes Alter von über 35 Jahren (das genaue Alter ist nicht bekannt) war ihr schon lange anzumerken“, teilt der Zoo mit. So sei sie in den vergangenen Jahren deutlich inaktiver geworden und habe auch nicht mehr klettern wollen.

Von Leiden erlöst

Als sich der Zustand der Bärin weiter verschlechterte, entschieden die Verantwortlichen im Zoo Basel, dem Tier weiteres Leiden zu ersparen. Lotynka wurde am 13. Januar eingeschläfert: „In ersten Untersuchungen wurden tumoröse Veränderungen festgestellt.“

Bild: Zoo Basel

Lotynka hatte ihren Lebensabend im Zoo Basel verbracht. Der Zolli übernahm die Bärin erst als Seniorin – von einem anderen Zoo. Wie das Gehege der Malaienbärin künftig genutzt werden wird, steht noch nicht fest: „Die Anlage wird in Zukunft nicht mehr als Bärenanlage genutzt. Ob und welche Tiere auf die Anlage ziehen werden, ist noch nicht klar.“

Malaienbären sind verwandt mit den Großbären und leben in tropischen Regenwäldern in Indochina, Sumatra und Borneo. Sie ernähren sich von Früchten, Bienenhonig, Termiten und kleinen Wirbeltieren. Der Wildtierbestand gilt als gefährdet.