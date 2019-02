Vor 25 Jahren

Menzenschwand – 120 Soldaten der Luftlandebrigade Calw waren zwei Tage lang in Menzenschwand und boten am 22. Februar 1994 über dem Krunkelbachtal eine beeindruckende Demonstration ihres Könnens. Die seit sechs Jahren in Zusammenarbeit mit der Kur- und Ortsverwaltung stattfindende Veranstaltung fand viele Schaulustige, die am Liftparkplatz auf die Fallschirmspringer warteten. Und so mancher nichts ahnende Pistenläufer staunte nicht schlecht, als sich plötzlich der Himmel über dem Tal mit Fallschirmspringern bevölkerte. Unter den Soldaten waren viele mit weit mehr als 100 Absprüngen, wobei ein altgedienter Oberfeldwebel in Menzenschwand seinen 1000. Sprung absolvierte. Zwei Drittel der 120 Mann waren unentgeltlich in Privatquartieren untergebracht. Zum dritten Mal endete der Besuch der Fallschirmspringer mit einem Manöverball im Kurhaus.

Waldkirch – Seit Jahren wurde in den Orten der Pfarrei Waldkirch darüber diskutiert, am Kriegerdenkmal bei der Kirche endlich auch Gedenktafeln für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs anzubringen, berichtete der Alb-Bote Ende Februar 1994. Während man sich in Waldkirch für neue Tafeln einsetzt, sind die Schmitzinger gegen das Vorhaben, denn 50 Jahre nach Kriegsende mache das Vorhaben keinen Sinn mehr. Auch 50 Jahre danach sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, alle Opfer – insgesamt beklagte die Pfarrgemeinde Waldkirch 119 Gefallene und Vermisste aus dem Zweiten Weltkrieg – einer verfehlten Politik entsprechend zu würdigen, sagte Johann Denz aus Oberalpfen. Peter Ebner, ebenfalls aus Oberalpfen, bezeichnete es als Armutszeugnis für die heutige Wohlstandsgesellschaft, die 30 000 D-Mark Kosten für das erweiterte Gedenken nicht aufbringen zu wollen. – Diese Meinung setzte sich schließlich durch; die Gedenktafeln für die Opfer des Zweiten Weltkriegs wurden angebracht.

Vor 50 Jahren

Höchenschwand – Der Altmeister der deutschen Raketenforscher, Diplom-Ingenieur Rudolf Nebel aus Düsseldorf, konnte Ende Februar 1969 für einen Lichtbildervortrag in Höchenschwand gewonnen werden. Der damals 75-jährige Rudolf Nebel sprach über Vergangenheit und Zukunft der internationalen Weltraumforschung, die er selbst maßgeblich mitbegründet hatte und zu dessen Schülern auch Wernher von Braun zählte. Dieser wiederum war verantwortlich für die Entwicklung der Rakete, mit der 1969 die Mondlandung durch die USA glückte. Am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr MEZ betraten im Zuge der Mission Apollo 11 die ersten Menschen den Mond: Neil Armstrong und Buzz Aldrin. In den folgenden drei Jahren fanden fünf weitere bemannte Mondlandungen statt.

Vor 75 Jahren

Wutöschingen – Im Wutöschinger Festsaal wurde am Sonntag von der Badischen Bühne Karlsruhe das bekannte Lustspiel von Heinrich Kleist "Der zerbrochene Krug" gegeben, berichtete der Alb-Bote am 29. Februar 1944 (einem Schaltjahr). Zu dieser Vorstellung am Nachmittag waren ausschließlich Soldatenmütter und Soldatenfrauen aus der näheren und weiteren Umgebung eingeladen worden.

Vor 100 Jahren

Tiengen – „Anfang Januar 1915 brannten an der Juden- und Fahrgasse die israelitische Schule und drei weitere Häuser (Bercher, Eschbach, Maier) nebst dem Dach des alten Nordturmes ab und wurden nicht wieder aufgebaut“, dies berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe vom 25. Februar 1919. „Die Stadt kaufte den Brandplatz. Werkmeister Franz Albrecht hat dann einen Plan ausgearbeitet, den Platz mit besonderer Berücksichtigung des dabeistehenden alten Stadtturmes, Letzteren im historischen Sinne, wieder zu bebauen. Er fand aber im Stadtrat keinen Anklang, der Platz wurde abgeräumt, der alte massive Turm abgebrochen. Nunmehr hat Herr Albrecht den Platz von der Stadt erworben und gedenkt, dort ein Doppelhaus mit je zwei Wohnungen zu erstellen.“