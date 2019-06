Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Beim Zusammenschluss der 45 bisher selbstständigen Ortskrankenkassen im Land zur „AOK Baden-Württemberg“ am 1. April 1994 brachte die AOK Waldshut 2,34 Millionen Mark Gewinn aus dem Geschäftsjahr 1993 in die Ehe ein, berichtete der Alb-Bote am 16. Juni 1994. Wäre sie selbständig geblieben, hätte sie angesichts ihres Gewinns ihren Beitragssatz von zuletzt 12,7 Prozent auf 12.01 Prozent senken können. Die Fusion bürdete der Waldshuter AOK einen auf 12,9 Prozent gestiegenen Satz auf. Diesen überall geltenden Einheitssatz brauchte die neue Landes-AOK, um ihren schwächeren Mitgliedern unter die Arme greifen zu können. Die Aufgabe der Selbständigkeit im 85. Jahr der Waldshuter AOK betrachtete Geschäftsführer Herbert Meier als „notwendigen Akt der Solidarität“ gegenüber den schwächeren Kassen. Die hätten so hohe Beitragssätze verlangen müssen, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig gewesen wären. Mit dem jetzt geltenden Beitragssatz von 12,9 Prozent könne er leben, denn damit liege man noch unter den Sätzen der Hauptkonkurrenten.

Küssaberg – „Rund 15 Stunden konnte sich CDU-Kandidatin Gabriela Patrzek als Gemeinderätin fühlen“, berichtete der Alb-Bote in seiner ausgabe vom 16. Juni 1994. „Doch gegen Mittag stand am 14. Juni fest: das Rathaus hatte sich geirrt, den Christdemokraten einen Sitz zuviel zugeordnet. Das Ausgleichsmandat, über das Gabriela Patrzek in den Rat eingezogen wäre, wurde wieder gestrichen. Der Fehler wurde von Ratsschreiber Fink als Folge der Hektik eingestuft, die bei der Ergebnisermittlung am Montagabend im Rathaus herrschte und die der CDU einen Sitz zuviel zurechnete. Erst am Dienstagmorgen wurden die Wahlhelfer stutzig und merkten schnell, dass da was nicht stimmte. Bei der neuerlichen Berechnung der Sitzverteilung wurde der Fehler sofort gefunden.“

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – Ein Kälteeinbruch und Dauerregen nach dem Fronleichnamstag führte am 6. Juni 1969 in Baden-Württemberg zu einem Vogelsterben. Zehntausende von Singvogelbruten verendeten an Unterkühlung, ebenso Schwalben. Auch im Kreis Waldshut erlagen Hunderte von Mauerseglern dem Kälteeinbruch. Allerdings konnten auch viele Schwalben, die sich in Speicherräume geflüchtet und dort zusammengedrängt hatten, von aufmerksamen Hausbewohnern geborgen und danach wieder ihrem Element übergeben werden. Nach dem 8. Juni 1969 wurde es wieder wärmer.

Vor 75 Jahren

Tiengen – „Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums als Dirigent des Männergesangvereins Frohsinn Waldshut brachte dieser gemeinsam mit dem Männergesangverein Tiengen dem Berufsschullehrer August Flaig vor dessen Haus ein Ständchen“, berichtete der Alb-Bote am 9. Juni 1944. „Bei der nachfolgenden Feier in der ,Krone‘ dankte der stellvertretende Vereinsführer Nagel, Waldshut, dem Dirigenten für seine ersprießliche Tätigkeit und überreichte ihm im Auftrag des Sängergaues Baden die silberne Sängernadel und im Auftrag des Frohsinn ein Bild des Kunstmalers Börnert aus Stuttgart.“

Vor 100 Jahren

Weilheim – „Gestern gründeten in Weilheim die Fuhrwerksbesitzer vom unteren Schlüchttal einen Verein zwecks Beitritt zum Bezirksverein Bonndorf“, berichtete der Alb-Bote am 10. Juni 1919. „Bezweckt wird die Festlegung einheitlicher Fuhrlöhne, der gemeinsame Bezug und Einkauf von Futtermitteln, die Einleitung von Schritten bei den verschiedenen Behörden wegen Verbesserung von schlechten Abfuhrwegen, die Errichtung von Ladeplätzen usw. Dem Verein sind sofort 20 Mitglieder beigetreten.“