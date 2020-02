Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Nach Berichten über mangelhafte Herzschrittmacher, die für den betroffenen Patienten zum tödlichen Risiko werden können, sah sich auch das Krankenhaus Waldshut Anfang 1995 mit einer Flut von Telefonanrufen aus dem ganzen Landkreis konfrontiert, so der Alb-Bote in seiner Ausgabe am 1. Februar 1995. Doch die besorgten Träger der mikroelektronischen Implantate konnten beruhigt sein. „In unserem Haus wurden keine Geräte des beanstandeten Typs eingepflanzt“, erklärte Dr. Carsten Kurth, damals Kardiologe am Waldshuter Spital. Dort wurden seinerzeit pro Jahr etwa 50 müde Herzen mit den elektronischen Taktgebern auf Trab gebracht. Auslöser der Ängste waren Berichte, dass Sonden (plastikummantelte Kabel) von Herzschrittmachern der amerikanischen Firma „Telectronics Pacing Systems“ brechen und schwere innere Blutungen verursachen könnten. In Deutschland trugen vor 25 Jahren etwa 800 Menschen solche Implantate. Das Waldshuter Krankenhaus verwendete keine Geräte dieses Herstellers.

Kreis Waldshut – Das Caritas-Projekt „Betreutes Wohnen“ und „Tagespflege“ im einstigen Haberer-Areal in der Waldshuter Rheinstraße wurde am 3. Februar 1995 mit einem großen Festakt im Beisein von Weihbischof Wolfgang Kirchgäßner offiziell eingeweiht. Dies setzte den Schlussstrich unter die zweieinhalbjährige Um- und Neubauphase der Häuserzeile zwischen Unterem Tor und Spitalkapelle. Rund neun Millionen DM wurden in die 22 Altenwohnungen, Gemeinschaftsräume und in den Bereich Tagespflege sowie in die allgemeine Sanierung investiert. Bauherr war das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg. Die katholische Kirche entsprach damit dem Vermächtnis der letzten Besitzerinnen des Areals, der vor einigen Jahren verstorbenen Schwestern Maria und Anna Haberer. Sie vermachten die Immobilien unter der Bedingung, hier eine soziale Einrichtung für Waldshuter Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

Vor 50 Jahren

Kreis Waldshut – In den ersten Februartagen 1970 führten Regen und Schneeschmelze nach einem Föhneinbruch im Kreis Waldshut zu plötzlichem Hochwasser. Der Alb-Bote berichtete in seiner Ausgabe vom 5. Februar 1970 aus Oberlauchringen, wo die Wutach, gespeist vom Kotbach, innerhalb von zwei Stunden um 150 Prozent anstieg und sich die Uferbreite um über zehn Meter vergrößerte. Aus Unteralpfen wurde gemeldet, dass die Straßen sich in reißende und gefährliche Bäche verwandelten. Unter der neu erbauten Brücke der Landstraße 156 im Ortsteil Wyhl kamen die Wassermassen gerade noch hindurch, sodass ein Einsturz durch Aufstau der Wassermassen gerade noch abgewendet wurde. In Albbruck erreichte das Hochwasser selbst die Bundesstraße 34, die teilweise nur noch einspurig befahren werden konnte.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – Mit Gas beliefert wurden im Kreis Waldshut im Februar 1945 die Haushalte nur noch zu bestimmten Zeiten, weshalb es zu Störungen kommen konnte. Diese waren laut Gaswerk darauf zurückzuführen, dass einige Abnehmer entgegen der Anordnungen die Gashähne und Zündflammen nach Beendigung der jeweiligen Gas-Abgabezeiten nicht schließen würden. Dadurch trete Luft in die Leitungen, welche bei Wiedereröffnung der Gaslieferung erst entweichen müsse. Das Gaswerk sei deshalb zu Kontrollen in den Haushalten gezwungen. Bei Zuwiderhandlung erfolge die vollständige Sperrung der Gaslieferung.

Vor 100 Jahren

Waldshut/Tiengen – Es erwecke einiges Befremden, dass das Finanzamt Tiengen und die Steuerstelle Waldshut noch nicht an das Telefonnetz angeschlossen seien, war im Alb-Bote in

der Ausgabe vom 5. Februar 1920 zu lesen. Dabei stünden gerade die Finanzbehörden heute im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Andere Behörden seien doch auch mit Telefonen ausgestattet.