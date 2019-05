Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Unter tragischen Umständen wurde am 2. Mai 1994 in Bad Säckingen ein zweieinhalbjähriger Junge von einem Müllwagen überrollt und sofort getötet. Der Kleine hatte sich vor der Wohnung seiner Eltern mit einem anderen Kind in der Nähe der Mülltonnen aufgehalten, zu deren Leerung der Müllwagen rückwärts fahren musste. Beide Kinder, die den Ladevorgang beobachteten, wurden von einem der Müllwerker gesehen. Nach Leerung der Tonnen fuhr der Lastwagen auf einen gegenüberliegenden Parkplatz, um dann rückwärts auf die Fahrbahn zu stoßen. Während der Lastwagen rangierte, standen die beiden Müllwerker auf dem Gehweg, konnten jedoch keine Gefahren ausmachen. Erst als sie wieder auf den Trittbrettern standen und das Müllfahrzeug nach vorne losfuhr, erkannte einer der beiden Männer den leblos auf der Fahrbahn liegenden Körper des Jungen. Auf zunächst ungeklärte Weise war der Kleine unter den Müllwagen geraten und von den hinteren linken Zwillingsrädern überrollt worden. Noch am Abend traf ein Sachverständiger zur Ermittlung der genauen Unfallursache ein.

Hohentengen – „Wo einst die alten Ritter lebten, entsteht ein neuer Ort der Gastlichkeit“, berichtete der Alb-Bote am 6. Mai 1994. „Neben der Burgruine Weißwasserstelz wird ein Gebäude aus uralten Zeiten denkmalgerecht renoviert. Der Bauherr und Besitzer, Geschäftsmann Richard Wagner aus Tiengen, plant eine gastronomische Nutzung als Gästehaus ,Wasserstelz‘, dem ein ,Rittersaal‘ angegliedert ist. Bei den Umbauten und Grabarbeiten wurden Bodenflächen entdeckt, die bis ins Jahr 1000 zurückweisen. Die Liegenschaft wechselte mehrfach den Besitzer, darunter auch die Waldshuter Lonza, die Werkswohnungen eingerichtet hatte. Zuletzt gehörte das Gebäude einem früheren Lonza-Mitarbeiter, von dem es Richard Wagner kaufte. Anfang Mai 1994 feierte er Richtfest.“

Vor 50 Jahren

Dogern – „Üble Rowdys am Werk“ überschrieb der Alb-Bote am 3. Mai 1969 diese Notiz über eine Verkehrsgefährdung: „Auf der Birkinger Straße bemerkte ein Auto-Fahrer in der Nacht zum 1. Mai einen quer über die Straße gelegten Baumstamm und konnte sein Fahrzeug kurz vor dem Hindernis zum Stehen bringen. Mit Hilfe seiner Beifahrerin beseitigte er das Hindernis und setzte seine Fahrt fort, wobei er nach einer unübersichtlichen Kurve über eine auf die Fahrbahn gelegte Gerüststange fuhr. An seinem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei bittet um Mithilfe zur Ermittlung der Täter.“

Vor 75 Jahren

Oberlauchringen – „Unser Gemeinderechner August Wagner konnte auf seine 25-jährige Dienstzeit als Gemeinderechner zurückblicken“, berichtete der Alb-Bote am 3. Mai 1944. „Aus diesem Anlass fand in Anwesenheit des Gemeinderates eine Ehrung im Rathaus statt. Bürgermeister Manz sprach dem Jubilar Dank und Anerkennung für seine pflichttreue und gewissenhafte Arbeit aus und überreichte Urkunde und ein Geldgeschenk der Gemeinde. Die Einwohnerschaft beglückwünscht den Geehrten recht herzlich.“

Vor 100 Jahren

Grafenhausen – „Der 24-jährige Karl Brotz von Brünnlisbach versuchte, die 33 Jahre alte Witwe Morath in Amertsfeld zu erschießen“, berichtete der Alb-Bote am 10. Mai 1919. „Letztere hatte dem Brotz seit zweieinhalb Jahren das Heiraten versprochen, wollte aber jetzt nicht mehr darauf eingehen. Brotz begab sich in die Wohnung der Morath und verletzte sie durch zwei Revolverschüsse schwer am Kopfe. Darauf erschoss er sich selbst. Während Brotz sofort tot war, wurde Frau Morath in das Spital überführt und scheint mit dem Leben davon zu kommen.“